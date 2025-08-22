এবার ভুটানে গেলেন সাফ জয়ী শিউলি

ভুটানে বাংলাদেশি ফুটবলারদের ছড়াছড়ি। এবার দেশটির ফুটবল ক্লাবে যোগ দিলেন শিউলি আজিম। প্রথমবারের মতো দেশের বাইরের ক্লাবে খেলতে গেছেন দুটি সাফ জয়ী এই ডিফেন্ডার। তার ক্লাব পারো এফসি।
ভুটানে খেলতে যাওয়ার বার্তা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে দিয়েছেন শিউলি। দেশ ছাড়ার আগে তিনি শুক্রবার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘প্রথমবারের মতো বিদেশি লিগ খেলতে যাচ্ছি। খেলবো পারো এফসির হয়ে। সবার আশীর্বাদ প্রত্যাশী।’
এনিয়ে ভুটানের ক্লাবে যোগ দেওয়া বাংলাদেশের নারী ফুটবলারের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৬ জন।
সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা ও মাতসুশিমা সুমাইয়াকে পারোতে সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন শিউলি।
সানজিদা খাতুন, মারিয়া মান্দা ও শামসুন্নাহার সিনিয়র খেলছেন থিম্পু সিটির হয়ে এবং মাসুরা পারভীন ও টানা দুই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা গোলকিপারের পুরস্কার জেতা রুপনা চাকমা ও কৃষ্ণা রানী সরকার খেলছেন ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের হয়ে।
এরপর তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপা ভুটানের উইমেন’স লিগের দল রয়্যাল থিম্পু কলেজ এফসির হয়ে খেলছেন। আর রয়্যাল থিম্পু কলেজে খেলছেন জাতীয় দলের অধিনায়ক ও ডিফেন্ডার আফঈদা খন্দকার ও মিডফিল্ডার স্বপ্না রানী।