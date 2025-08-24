মেসি নেই, জেতেনি মায়ামি

মেজর লিগ সকারে মেসিহীন আরেকটি ম্যাচে জয়হীন থেকেছে ইন্টার মায়ামি। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। এই ড্রয়ে ১১ ম্যাচে জয়হীন ডিসি প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গেছে।
অথচ ম্যাচের শুরুর অর্ধে ৬৪ শতাংশ বল দখলে ছিল মায়ামির। কিন্তু সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল তারা। ১৩ মিনিটে হজম করে প্রথম গোল। জাল কাঁপান জ্যাকসন হপকিন্স। মায়ামি সমতাসূচক গোলের দেখা পায় ৬৪ মিনিটে। রদ্রিগো দে পল কর্নার কিক নিয়েছিলেন। শুরুতে সেই শটে স্পর্শ করতে পারেনি কেউ। পরে অবশ্য সপ্তম ম্যাচ খেলতে নামা বালতাসার রদ্রিগেজ জালে বল পাঠিয়েছেন।
মায়ামির দুর্ভাগ্য দুটি শট রুখে তাদের হতাশ করেছেন ডিসি ইউনাইটেড গোলকিপার লুইস বারাজা। মায়ামিকেও একটি সেভে রক্ষা করেছেন রোকো রিওস নোভো।