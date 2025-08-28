X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
ম্যানইউকে বিদায় দিলো চতুর্থস্তরের ক্লাব!

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৯আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০২
শুরুর দিকেই বিদায় নিয়েছে ম্যানইউ।

লিগ কাপে বিব্রতকর এক হার দেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দ্বিতীয় রাউন্ডে চতুর্থ স্তরের ক্লাব গ্রিমসবির কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে তারা বিদায় নিয়েছে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যা বড় অঘটনের একটি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে! 

শুরুতে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ ড্র ছিল। তার পর ম্যারাথন পেনাল্টির ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ১২-১১ ব্যবধানে শেষ হাসি হেসেছে লিগ দুইয়ের দল গ্রিমসবি। 

ম্যাচের ২২ মিনিটেই ইংলিশ জায়ান্টদের চমকে দেয় গ্রিমসবি। গোল করেন চার্লস ভারন্যাম। ৩০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ওয়্যারেন। রেড ডেভিলরা তার পর ফেরার ইঙ্গিত দিলেও ২-২ সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ। ৭৫ মিনিটে একটি গোল করেন এমবেউমো। ৮৯ মিনিটে স্কোর ২-২ করেন হ্যারি ম্যাগুইয়ার। 

টাইব্রেকারে নির্ধারিত পঞ্চম স্পট কিকে মাথিউস কুনহা ম্যান ইউর জয় নিশ্চিত ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার পর ম্যারাথন শুটআউটে ভাগ্য নির্ধারণী স্পট কিকে ক্যামেরুনিয়ান এমবেউমো ব্যর্থ হওয়াতে ১২-১১ ব্যবধানে হার নিশ্চিত হয় ম্যানইউর। তাতে এরই মধ্যে বিপদে থাকা ম্যানইউ কোচ রুবেন আমোরিমের ওপর চাপটা বেড়েছে আরও। 

ম্যানইউর প্রিমিয়ার লিগের শুরুটাও হয়েছে জয়হীন। তার ওপর গত মৌসুমে ২০বারের চ্যাম্পিয়নরা হয়েছে ১৫তম। ১৯৭৪ সালে অবনমনের পর যা ছিল তাদের সবচেয়ে বাজে মৌসুম।

