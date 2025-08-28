X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
মেসি ঝলকে ফাইনালে মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৮
মেসির ঝলকে ফাইনালে ইন্টার মায়ামি।

মেসির হাত ধরে আবারও লিগস কাপে শিরোপার সুবাস পেতে শুরু করেছে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন তারকার জোড়া গোলে অরল্যান্ডে সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে তারা। 

চেজ স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের ম্যাচের আগে মেসির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। ইন্টার মিয়ামি মরিয়া হয়ে চেয়েছিল কাতার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা যেন ইনজুরি থেকে ফিরে আসে। কারণ তাদের অঙ্গরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী অরল্যান্ডো সিটি মেজর লিগে এই মৌসুমের দুইটি নিয়মিত ম্যাচেই তাদের ৭-১ গোলে হারিয়েছিল। চোট থেকে ফিরে মেসি অবশ্য তাদের উদ্ধার করেছেন ঠিকই। 

৪৫+১ মিনিটে অরল্যান্ডোকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মার্কো পাসালিচ। মেসি তার পর ৭৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে সমতায় ফিরিয়েছেন। তার আগেই অবশ্য ৭৫ মিনিটে দশ জনের দলে পরিণত হয় অরল্যান্ডো। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডেভিড ব্রেকালো। 

মেসি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন ৮৮ মিনিটে। জর্ডি আলবার সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে বেশ কয়েকজন প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ৯০+১ মিনিটে মায়ামির ব্যবধান আরও বাড়ে সেগোভিয়ার কল্যাণে। 

২০২৩ সালের জুলাইয়ে যোগ দেওয়ার এক মাস পরই মেসির হাত ধরে প্রথম শিরোপা জিতেছিল মায়ামি। এবার তারা আরও একটি শিরোপার স্বপ্ন দেখছে মেসিকে সামনে রেখে।

/এফআইআর/  
বিষয়:
লিওনেল মেসি
