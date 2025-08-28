X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘কিউবা, জায়ান ও সালিকরা আসায় আমরা উজ্জীবিত’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:১২আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৯
অনুশীলনে বাংলাদেশ দল

সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েদের ফুটবলে দারুণ সাফল্য আসছে। এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে সিনিয়রদের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-২০ দল। তাদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ২৯ আগস্ট রাতে ভিয়েতনামে যাচ্ছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। এছাড়া দলে প্রবাসী ফুটবলাররা থাকায় সবাই উজ্জীবিত বলে জানালেন শেখ মোরসালিন।

দলের অন্যতম খেলোয়াড় মোরসালিন আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের এক ফাঁকে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত। বাহরাইনে ক্যাম্প করায় আমাদের জন্য খুবই ভালো হয়েছে। বাহরাইন ও ভিয়েতনামের খেলার ধরন প্রায় একই। আমরা আমাদের অবস্থান বুঝতে পেরেছি। ভিয়েতনামে ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে। আমি চেষ্টা করবো আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ কিছু করার।’

শৃঙ্খলা নিয়ে আবাহনীর অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের কথা, ‘ফুটবলার হিসেবে আমি শৃঙ্খলার দিক থেকে শতভাগ ঠিক আছি। তারপরও ভালোর শেষ নেই। আমি চেষ্টা করবো ২০০ ভাগ দেওয়ার। দলের সবাইকে ভালোভাবে শৃঙ্খলার ভেতর রাখার চেষ্টা করবো।’

প্রবাসী ফুটবলারদের নিয়ে মোরসালিন উচ্ছ্বসিত, ‘আমাদের দলে ভালো কিছু খেলোয়াড় আছে। স্থানীয় যারা আছি, তারাও সবাই ভালো। এমনকি কিউবা, জায়ান, সালিকও ভালো। এটা আমাদের জন্য খুব পজিটিভ। ওরা আসাতে আমরা মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত। আমাদের দলে ভালো ভালো অ্যাটাকার আছে। কিউবা বলেন, জায়ানও অ্যাটাকিংয়ে খুব ভালো। সত্যি বলতে মানসিকভাবে আমরা প্রস্তুত।’

এই দলে জাতীয় দলের বেশ কয়জন খেলোয়াড় রয়েছেন। তাদের নিয়ে কোচ টিটু ভিয়েতনাম যাচ্ছেন। মোরসালিন তাই বলেছেন, ‘জাতীয় দলের ১২-১৩ জন খেলোয়াড় আছে, এটা আমাদের বাড়তি একটা অনুপ্রেরণা। আমরা জাতীয় দলে খেলি, আবার অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলছি। এটা আমাদের জন্য একটা অভিজ্ঞতা। কোচরা আমাদের এভাবে মোটিভেট করার চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি একটা বড় সুযোগ আছে। সেই সুযোগটা কোনোভাবে নষ্ট করতে চাচ্ছি না।’

মেয়েদের থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে দল। মোরসালিন বললেন, ‘মেয়েরা ভালো করছে, এটা আমাদের খুব অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা চেষ্টা করবো ভালো করার জন্য।’

ভিয়েতনামে তিনটি ম্যাচ জিততে চান দলের সবাই, জানালেন মোরসালিন, ‘যদি পাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য ভালো। না পাইলে এমন না যে খুব সমস্যা হবে। অবশ্য কোচ আমাদের সেভাবেই প্রস্তুত করবেন। যেভাবেই হোক ম্যাচ জিততে হবে। আমরা তিনটা ম্যাচই জেতার জন্য খেলবো। এটাও দেশের হয়ে খেলা, ওটাও দেশের হয়ে খেলা। যেখানে সুযোগ পাবো, সেখানে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবো।’

/টিএ/এফএইচএম/এমওএফ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media