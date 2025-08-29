এক ম্যাচ আগেই ভারতের শিরোপা, বাংলাদেশ রানার্সআপ

দিনের প্রথম ম্যাচেই ভুটানের সঙ্গে ড্র করে বাংলাদেশের শিরোপা স্বপ্ন অনেকটা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আজ একটু আগে শেষ হওয়া ম্যাচে ভারত ৫-০ গোলে নেপালকে উড়িয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের শিরোপা নিশ্চিত করেছে। এরই সঙ্গে বাংলাদেশকে রানার্সআপ হতে হলো।
পাঁচ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে ভারত চ্যাম্পিয়ন হলো। সমান ম্যাচে বাংলাদেশ ১০ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে। নেপাল ৩ ও ভুটান এক পয়েন্ট পেয়েছে।
বাংলাদেশ রাউন্ড রবিন লিগে শেষ ম্যাচে আগামী রবিবার ভারতের মুখোমুখি হবে। সেই ম্যাচটি শুধুই নিয়ম রক্ষার।