রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
এখন শুধু হামজার জন্য অপেক্ষা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৬
ক্যাম্পে কিংসের খেলোয়াড়রা

৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের কাঠমান্ডুতে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে ১৩ আগস্ট থেকে অনুশীলন শুরু হয়েছে। তবে শুরু থেকে বসুন্ধরা কিংসের ১০ খেলোয়াড় ছিলেন না। আজ সন্ধ্যা থেকে তাদের খেলোয়াড় ক্যাম্পে যোগ দেওয়া শুরু করেছেন। 

কিংস দশ জন ফুটবলার না ছাড়ায় গত এক সপ্তাহ জুনিয়র ফুটবলার দিয়েই চলেছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। আজ সন্ধ্যায় কিংসের ফুটবলাররা যোগ দেওয়ায় জুনিয়র ফুটবলাররা সকালে ক্যাম্প ছেড়েছেন।

জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন,‌ ‘কিংসের সোহেল রানা ইতোমধ্যে টিম হোটেলে উঠেছেন। বাকিরা হোটেলে আসার পথে রয়েছেন। আজ কিংসের খেলোয়াড়রা আসায় জুনিয়র ফুটবলাররা সকালে ক্যাম্প ছেড়েছে। কাল জাতীয় দলের বিশ্রাম ছিল, আজ অনুশীলন হয়েছে বিকালে।’ 

বাংলাদেশ দলের ৩ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা। নেপাল ম্যাচের জন্য ইংলিশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ খেলা ফুটবলার হামজা চৌধুরীকে চেয়েছিলেন কোচ। এই ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে কিনা নিশ্চিত হয়নি। তবে অপেক্ষায় বাফুফে। আমের খান বলেছেন, ‘হামজার ব্যাপারে এখনও আলোচনা চলছে। তিনি আসলে সরাসরি নেপাল যাবেন এবং সেখান থেকেই আবার ইংল্যান্ডে ফিরবেন।’

হামজা চৌধুরী
বিচার বিভাগের সংস্কার প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে: প্রধান বিচারপতি
প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কনস্টেবল প্রত্যাহার
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত
নারী কোটা বাতিল, বিজ্ঞান-প্রার্থীদের কোটা ২০ শতাংশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
