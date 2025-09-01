X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
মেসিদের হতাশ করে লিগস কাপ জিতলো সিয়াটল

  স্পোর্টস ডেস্ক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১
গোলের দেখা পাননি মেসি।

পুরো ম্যাচে বল দখলে এগিয়ে ছিল ইন্টার মায়ামি। কিন্তু গোল করার আসল কাজটাই যে হলো না! লিগস কাপে মেসিদের কাঁদিয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছে সিয়াটল সাউন্ডার্স। তারা জিতেছে ৩-০ গোলে। 

লুমেন ফিল্ডের রেকর্ড দর্শকের সামনে ২৬ মিনিটে এগিয়ে যায় সিয়াটল। তাছাড়া গোল করেন ওসাজে ডি রোজারিও। তাছাড় সিয়াটলের শরীর নির্ভর রক্ষণের সামনে ইন্টারের প্রথমার্ধটা কেটেছে হতাশায়। বিশেষ করে ওবেড ভার্গাস ছিলেন মেসির জন্য কাঁটার মতো। তার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন সিয়াটলের অ্যালেক্স রোলডান। ৮৯ মিনিটে পল রোথরক তৃতীয় গোলটি করলে বড় জয় নিশ্চিত হয় তাদের। 

শেষ বাঁশির পর হতাশায় ফেটে পড়ে ইন্টার। সম্ভাব্য সংঘর্ষ ঠেকাতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হয় ম্যাচ অফিশিয়ালদের। 

দুই দলের বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরলেই বোঝা যায় কতটা পিছিয়ে সিয়াটল। বেতন ভাতার জন্য তাদের পেছনে বিনিয়োগ ১৬.৭ মিলিয়ন ডলার। যা মায়ামির বিনিয়োগের ৪৬.৮ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় অনেক কম! 

এটি ছিল সিয়াটলের প্রথম লিগস কাপ শিরোপা। যা জেতার মধ্য দিয়ে প্রথম মেজর লিগ সকার দল হিসেবে উত্তর আমেরিকার প্রতিটি ট্রফি জয়ের কীর্তি গড়েছে তারা। তাদের ঝুলিতে ইতোমধ্যেই রয়েছে দুটি এমএলএস কাপ, একটি এমএলএস সাপোর্টারস শিল্ড, চারটি ইউএস ওপেন কাপ এবং একটি কনক্যাক্যাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ।

সিয়াটল এবারের শিরোপা জিতেছে রেকর্ড ৬৯ হাজার ৩১৪জন দর্শকের সামনে। যা লিগস কাপে আগের ৫০ হাজার ৬৭৫ দর্শকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
‘খুবই বিশেষ’ ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত মেসি
মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার
মেসি ঝলকে ফাইনালে মায়ামি
সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল নতুন মামলায় গ্রেফতার
জিতলেই বাংলাদেশের সিরিজ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেদারল্যান্ডস
জামায়াত নেতার বক্তব্যের সময় চিকিৎসকের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণে এনডিএফ’র নিন্দা
হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
