মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো

আর্মেনিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করে শুধু পর্তুগালকে জয়ে সহায়তা করেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, ছাড়িয়ে গেছেন লিওনেল মেসি ও আলি দাইকে।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে রোনালদোর গোল সংখ্যা এখন ৩৮টি। আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ৩৬টি গোল নিয়ে মেসি ও ইরানের আলি দাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে দুই নম্বরে ছিলেন রোনালদো। এখন ওই দুজনকে ছাড়িয়ে ৪০ বছর বয়সী তারকা এককভাবে দুইয়ে।
বাছাইপর্বে রোনালদোর সামনে আছেন শুধু গুয়াতেমালার সাবেক ফরোয়ার্ড কার্লোস রুইজ। এই স্ট্রাইকারের গেল ৩৯ টি। বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এটি।
উল্লেখ্য, জাতীয় দলের হয়ে টানা গোল পাচ্ছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শুরুর ম্যাচেও গোল পেয়েছেন এই তারকা। রোনালদো ও জোয়াও ফেলিক্সের জোড়া গোলে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বেশ পিছিয়ে থাকা আর্মেনিয়াকে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে পর্তুগাল।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) তাদের মাঠে ৫-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রবার্তো মার্তিনেসের দল। অন্য গোলটি করেন জোয়াও কান্সেলোর।
আগামী মঙ্গলবার রাতে হাঙ্গেরির বিপক্ষে মাঠে নামবে পর্তুগাল। সেই ম্যাচে দুটি গোল করতে পারলেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নতুন রেকর্ডের মালিক হবেন রোনালদো।