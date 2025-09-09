X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সময় নেবেন মেসি

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫২
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি।

লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? দিন দিন তার খেলার সম্ভাবনা নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন বাড়ছে। সর্বশেষ সাক্ষাৎকারেই অনিশ্চয়তার কথা বলেছেন, আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। দিন দিন অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকায় আর্জেন্টিনা কোচ লিওনলে স্ক্যালোনি অবশ্য বলেছেন, দলের অধিনায়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সময় নিয়ে শান্তভাবে বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ৩-০ গোলে জেতা ম্যাচটি ছিল আর্জেন্টিনায় মেসির শেষ আনুষ্ঠানিক ম্যাচ। ম্যাচ শেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে দেশের সমর্থকদের কাছ থেকে বিদায় নেন তিনি, তবে পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে নিশ্চিত কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। শুধু বলেছেন, ‘আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, তাই আমি উত্তেজিত এবং খেলার জন্য অনুপ্রাণিত। আমি সবসময় বলি, দিন অনুযায়ী অনুভূতি কী- তার ওপর ভিত্তি করে চলি আমি। আমি চেষ্টা করি ভালো অনুভব করতে এবং সর্বোপরি নিজের কাছে সৎ থাকতে। যখন ভালো অনুভব করি, খেলাটা উপভোগ করি। যখন আসলেই ভালো লাগে না, খেলতেও পছন্দ করি না। এখনও অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি। মৌসুম শেষ করবো, তারপর প্রাক মৌসুম হবে, এরপর ছয় মাস বাকি থাকবে। তখন দেখা যাবে কেমন লাগে। আশা করি, ২০২৬ সালের প্রাক মৌসুম ভালো হবে, এমএলএস মৌসুমটাও ভালোভাবে শেষ হবে, এরপরই সিদ্ধান্ত নেবো।’

মেসির এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্ক্যালোনি বলেছেন, ‘আমি এখনও নিশ্চিত নই চূড়ান্ত দলের শতকরা কত ভাগ ঠিক আছে। অনেক সময় বাকি, অনেক কিছু ঘটতে পারে। আমাদের একটা ভিত্তি আছে, কয়েকজন সবসময় থাকবেন, বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। আমি লিওর সঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলিনি। জানি সে কী বলেছে, এবার শান্তভাবে ভেবে দেখবে। সে যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই সঠিক হবে।’

আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে মেসি খেলবেন না। মূলত সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতেই কোচের সঙ্গে মিলে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৮বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী।

আর্জেন্টিনা ইতোমধ্যেই ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে।

মেসি সর্বশেষ ম্যাচে খেলতে না চাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমি কোচ স্ক্যালোনির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি বিশ্রামে থাকবো, ইকুয়েডর ভ্রমণ করবো না, কারণ হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে সেরে উঠছি। আমরা ভ্রমণ এড়িয়ে গিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এমএলএস জেতা। সামনে অক্টোবর মাসে একটি প্রীতি ম্যাচ আছে, তখন আবার দেখা হবে।’

এখন মেসি মায়ামিতে ফিরবেন এবং ইন্টার মায়ামির হয়ে মৌসুমের শেষ ভাগের প্রস্তুতি নেবেন।

বিষয়:
লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবল দল
