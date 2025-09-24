প্রথমার্ধে সমতা, তারপরও আরব আমিরাতের কাছে হার 

এশিয়ান ফুটসাল বাছাই টুর্নামেন্টে শেষ ম্যাচেও হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে। আজ বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ৮-২ গোলে হেরেছে লাল-সবুজরা। যদিও ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতা ছিল।
ফুটসালে দুই অর্ধে বিশ মিনিট করে ম্যাচ হয়। ১১ মিনিটে আরব আমিরাত ম্যাচে লিড নেয়। পরের মিনিটে বাংলাদেশের মোস্তফা চৌধুরী গোল করে সমতা আনেন। পরের মিনিটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আলী ইব্রাহিম মোহাম্মদ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন (ফুটসালে লাল কার্ডে দুই মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হয় )।
দ্বিতীয়ার্ধে আরব আমিরাত সাত গোল করে। বাংলাদেশের মোস্তফা আরও এক গোল শোধ করেন।
ফুটসাল অভিষেকেই তিন ম্যাচে হেরে দেশে ফিরতে হচ্ছে রাহবার খানের দলকে।