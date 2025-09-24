X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
প্রথমার্ধে সমতা, তারপরও আরব আমিরাতের কাছে হার 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭
ম্যাচের একটি দৃশ্য।

এশিয়ান ফুটসাল বাছাই টুর্নামেন্টে শেষ ম্যাচেও হারতে হয়েছে  বাংলাদেশকে। আজ বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ৮-২ গোলে হেরেছে লাল-সবুজরা। যদিও ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতা ছিল। 

ফুটসালে দুই অর্ধে বিশ মিনিট করে ম্যাচ হয়। ১১ মিনিটে আরব আমিরাত ম্যাচে লিড নেয়। পরের মিনিটে বাংলাদেশের মোস্তফা চৌধুরী গোল করে সমতা আনেন। পরের মিনিটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আলী ইব্রাহিম মোহাম্মদ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন (ফুটসালে লাল কার্ডে দুই মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হয় )।

দ্বিতীয়ার্ধে  আরব আমিরাত সাত গোল করে।  বাংলাদেশের মোস্তফা আরও  এক গোল শোধ করেন। 

ফুটসাল অভিষেকেই তিন ম্যাচে হেরে দেশে ফিরতে হচ্ছে রাহবার খানের দলকে।

 

