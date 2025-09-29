হংকং ম্যাচের আগে জামাল ভূঁইয়া: ফুটবল এখন নতুন ল্যান্ডস্ক্যাপে যাচ্ছে

সন্ধ্যা থেকে একে একে ফুটবলাররা আসছিলেন টিম হোটেলে। লক্ষ্য তাদের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৯ ও ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে হোম-অ্যাওয়ে দু’টি ম্যাচ। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রিপোর্টিংয়ের পর কাল বিকাল থেকে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হতে যাচ্ছে মাঠের অনুশীলন। তার আগে বাংলাদেশের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচকে ‘ডু অর ডাই’ বলতে ভোলেননি। দেশের ফুটবল এখন নতুন ল্যান্ডস্ক্যাপে যাচ্ছে সেটাও মনে করিয়ে দিলেন।
আজ সন্ধ্যায় টিম হোটেলে উপস্থিত সাংবাদিকদের জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আসলে এই ম্যাচ আমাদের জন্য ডু অর ডাই। কারণ এশিয়া কাপ খেলতে হলে আমাদের ম্যাচটি জিততেই হবে। হংকং এখন সম্ভবত গ্রুপের শীর্ষে (সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যৌথভাবে ৪ পয়েন্ট নিয়ে)। তাদের বিপক্ষে ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি গ্রুপে’ সিঙ্গাপুর ও হংকং দুই দলের সমান চার পয়েন্ট। বাংলাদেশ দুই ম্যাচ শেষে এক পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তৃতীয় স্থানে। ভারতের পয়েন্টও এক।
৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অধিনায়ক জামাল, ‘হোম ম্যাচে আমাদের অ্যাডভান্টেজ থাকবে। এরপরও ফুটবলে অন দ্য ডে পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন (ম্যাচের দিন) ভালো পারফরম্যান্স না করতে পারলে আমাদের ব্যথিত হতে হবে।’
হংকং ম্যাচের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের দাবি জামালের, ‘আমাদের একটি ম্যাচ খেলতে পারলে ভালো হয়। নেপালের সঙ্গে দু’টি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একটা পরিস্থিতিতে হয়নি। সেটা তো কারও হাতে নেই।'
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি হয়েছে। এমন খবর শুনে জামাল বেশ উচ্ছ্বসিত, ‘ফুটবল এখন নতুন ল্যান্ডস্ক্যাপে যাচ্ছে। আগে যখন খেলা শুরু করেছিলাম তখন মানুষ এত খোঁজ রাখত না। এখন সবাই জিজ্ঞেস করে খেলা কবে, জিততে হবে। কে খেলল কে খেলল না জানতে চায়।’
জামাল ভূঁইয়ার মাঠে নামা নিয়ে সোজাসাপ্টা উত্তর, ‘আমি খেলতে চাই। আগের ম্যাচে খেলতে পারিনি খারাপ লাগছে। এটা আমারও খারাপ লাগে খেলতে না পারলে। এটা কোচের বিষয়।’