X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৮আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৮
তাবিথ আউয়াল (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন।

ফিফার ফুটবল টেকনোলজি, ইনোভেশন ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের ফুটবলের বড় কর্তা।

বিশ্ব ফুটবলে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও ডিজিটাল রূপান্তরের ওপর কাজ করা এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তবিথ আউয়াল ছাড়াও কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আইসল্যান্ডের থরভালদুর ওরলিগসন এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন ভেনেজুয়েলার হোর্হে গিমেনেজ। 

কমিটিতে তাবিথ আউয়ালের পাশাপাশি বাহরাইন, রুয়ান্ডা, কানাডা, হংকং, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, স্কটল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। 

এছাড়া এএফসি ও বাফুফে সদস্য  মাহফুজা আক্তার কিরণ ফিফার ইয়ুথ গার্লস কম্পিটিশন কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

এই কমিটিতে কিরণের পাশাপাশি ইয়েমেন, কঙ্গো, কোরিয়া ডিপিআর, কম্বোডিয়া, পেরু, ইরান, নেপাল, জাম্বিয়া, আরুবা, মার্কিন সামোয়া, গ্রেনাডা, ল্যাটভিয়া, এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

 

/টিএ/এম/
বিষয়:
বাফুফেতাবিথ আউয়ালফিফা
সম্পর্কিত
বাংলাদেশের নতুন ফিফা নারী রেফারি হওয়ার পথে তহুরা
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
সর্বশেষ খবর
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
টি–টোয়েন্টির সাফল্যের পর ওয়ানডেতে নতুন শুরুর খোঁজে টাইগাররা
টি–টোয়েন্টির সাফল্যের পর ওয়ানডেতে নতুন শুরুর খোঁজে টাইগাররা
বাসচাপায় হেফাজত নেতা নিহত, দুই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
বাসচাপায় হেফাজত নেতা নিহত, দুই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
মেনন-পলক-দস্তগীরসহ চারজন নতুন মামলায় গ্রেফতার
মেনন-পলক-দস্তগীরসহ চারজন নতুন মামলায় গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
দেশে ফিরে যা বললেন এনবিআরের আলোচিত কর্মকর্তা বেলাল চৌধুরী
দেশে ফিরে যা বললেন এনবিআরের আলোচিত কর্মকর্তা বেলাল চৌধুরী
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media