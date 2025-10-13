X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ঘানা

  স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৮
ফিফা বিশ্বকাপে ঘানা।

মোহাম্মদ কুদুসের একমাত্র গোলে কোমোরোসকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে ঘানা। রবিবার আক্রায় গ্রুপ আই–এর শীর্ষে থেকে আলজেরিয়া, মিশর, মরক্কো ও তিউনিসিয়ার পর আফ্রিকার পঞ্চম দল হিসেবে তারা বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে। 

৪০ হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ ঘরের মাঠে শুরু থেকেই দাপট দেখায় ঘানা। প্রথমার্ধেও বল দখলে এগিয়ে থাকে তারা। কিন্তু ধীর গতির ও অনুমিত আক্রমণে খুব একটা বিপদে পড়েননি কোমোরোস গোলরক্ষক আদেল আনজিমাতি-আবুদু।

শেষ পর্যন্ত বিরতির পর মাঠে ফিরেই গোল পায় স্বাগতিকরা। ৪৭ মিনিটে টটেনহ্যামের মিডফিল্ডার কুদুসের গোলে এগিয়ে যায় ঘানা। গোলমুখে চেষ্টা করেও বল ক্লিয়ার করতে পারেনি কোমোরোস রক্ষণ। তখন নিচু ক্রসে ছয় গজ দূর থেকে বল জালে ঠেলে দেন কুদুস।

এই জয় ঘানার জন্য বাড়তি স্বস্তির। কারণ ২০২২ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে (আফকন) কোমোরোসই তাদের চমকে দিয়েছিল। এরপর বিশ্বকাপের বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডেও হেরে বসেছিল।

১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ আই–এর শীর্ষে ঘানা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে মাদাগাস্কার, যদিও শেষ ম্যাচে মালি তাদের ৪-১ গোলে হারিয়েছে।

এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে ঘানাকে দেখা যাবে। তাদের সেরা সাফল্য ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে গেলেও পেনাল্টি শুটআউটে উরুগুয়ের কাছে হারতে হয়েছে।

 

আন্তর্জাতিক ফুটবল
সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কর্মবিরতি, লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শহীদ মিনারে
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি সাত কলেজে শিক্ষার্থীদের
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে নেই উইলিয়ামসন 
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশের ‘নিশি’
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
