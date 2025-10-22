বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ কবে

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে তার আগে নিজেদের ঝাঁলিয়ে নিতে চাইছে জামাল- হামজারা৷ তাই একই মাঠে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক দল। বাফুফের পক্ষ থেকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
১৮ নভেম্বর কিংস অ্যারেনাতে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলবে আফগানিস্তান ও মিয়ানমার। আগে ভাগে ঢাকায় এসে আফগানরা তার আগে ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ১৮৩ ও আফগানিস্তান ১৬২ নম্বরে অবস্থান করছে।
এর আগে দুটি দেশ ৮ ম্যাচ খেলেছে । এর মধ্যে আফগানিস্তান দুটিতে জিতেছে। বাকি ৬টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। সবশেষ ২০২৩ সালে ফিফা প্রীতি ম্যাচের দুটিই ড্র হয়েছিল। একটিতে স্কোর লাইন ছিল ১-১, অন্যটি গোল শূন্য। এবার হাভিয়ের কাবরেরার সামনে ভারতের আগে আফগানিস্তান চ্যালেঞ্জ উতরাতে হবে।