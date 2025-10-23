X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
৪৭ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডকে হারাতে চায় বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৩আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৩
প্র্যাকটিসে বাংলাদেশের মেয়েরা

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ফিফা প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টার ম্যাচে জয়ই লক্ষ্য ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর আবারও আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরে দিনটি নিজেদের করে নিতে চাইছে পিটার বাটলারের দল।

ব্যাংককের থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল গ্রাউন্ডে এরই সঙ্গে এ ম্যাচ দিয়ে আগামী বছরের এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিও শুরু হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। মাঠে নামার আগে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ দলের নিয়মিত গোলকিপার রুপনা চাকমা বাফুফের দেওয়া ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ‘কালকের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমি নিজের সেরাটা দিয়ে খেলতে চাই। অবশ্যই জিততে চাই। সবারই এক লক্ষ্য।’

গোলকিপিং কোচ মাসুদ আহমেদ উজ্জ্বলও জানিয়েছেন মেয়েরা তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘ব্যাংককে চেষ্টা করছি আমাদের দুর্বল এবং প্রতিপক্ষের শক্তির দিক নিয়ে কাজ করতে। কোচ যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছে মেয়েরা সেভাবে করার চেষ্টা করছে এবং তারা ভালো করছে। আমরা যারা কোচিং স্টাফে আছি, মেয়েদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল যে ইনফরমেশন দেওয়ার দরকার, সেটা দিচ্ছি। চেষ্টা করছি তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চটা আদায় করে নিতে।’

নারীদের ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে ৪৭ ধাপ এগিয়ে থাইল্যান্ড। এই তালিকায় থাইল্যান্ড আছে ৫৭-তে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৪-এ।

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের অতীত স্মৃতি অবশ্য সুখকর নয়। এর আগে একবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ২০১৩ সালে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৯-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে সেই দলটির সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান দলের পার্থক্য অনেক। এই দলটি লড়াই করতে জানে। জানে জিততেও। তাই দেশ ছাড়ার আগে কোচ বাটলার বলেছেন, হার কিংবা জিত নয়, মেয়েদের কাছ থেকে লড়াকু মানসিকতা চান। প্রীতি ম্যাচের দ্বিতীয় ও শেষটি হবে ২৭ আগামী অক্টোবর।

বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
