X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লিভারপুলের টানা চতুর্থ হার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৩
একটি গোল করেছেন সালাহ।

প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ পরাজয় দেখেছে লিভারপুল। ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৩-২ গোলে হেরে শিরোপাধারীদের এই হোঁচট যেন দলের দুর্দশারই প্রতিচ্ছবি।

ড্যাঙ্গো ওয়াতারা, কেভিন শ্যাডে ও ইগর থিয়াগোর গোলে জয় নিশ্চিত করে ব্রেন্টফোর্ড। তাতে পয়েন্ট তালিকায় দশম স্থানে উঠে এসেছে তারা।

অন্যদিকে, ছয় নম্বরে নেমে গেছে লিভারপুল। রবিবারের মধ্যে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে তাদের ব্যবধান দাঁড়াতে পারে সাত পয়েন্টে। অবস্থাদৃষ্টি মনে হচ্ছে গত এক মাসে তাদের শিরোপা রক্ষার লড়াই কার্যত ভেঙে পড়েছে!

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হেরেছে আর্নে স্লটের দল। প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের রেকর্ড দলবদল সত্ত্বেও সেরা কম্বিনেশন খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। 

ম্যাচ শেষে স্লট বলেছেন, ‘ভালোভাবেই জানি কোন জায়গাগুলোয় উন্নতি দরকার, কিন্তু আজ আমরা মৌলিক বিষয়গুলোও ঠিকঠাক করতে পারিনি। একটার পর একটা চার ম্যাচ হেরে যাওয়া—এটাই সবচেয়ে উদ্বেগের।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘চারটি ম্যাচের পারফরম্যান্স তুলনা করা কঠিন, তবে আমার মতে আজকেরটা ছিল সবচেয়ে বাজে।’

স্লটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তার এক বড় সিদ্ধান্তও। কুঁচকির ইনজুরিতে মাঠে নামতে পারেননি আলেকজান্ডার ইসাক। তবে বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে হারানোর ম্যাচে বেঞ্চে থাকা মোহাম্মদ সালাহ ফিরেছিলেন প্রথম একাদশে। মিলোস কারকেজের প্রথম গোলের পর ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেছেন তিনি। 

দীর্ঘদিন ধরেই প্রিমিয়ার লিগে লং থ্রো-ইনের কৌশলে দক্ষ ব্রেন্টফোর্ড। এদিনও সেই অস্ত্রেই বারবার বিপাকে পড়ে লিভারপুল।

অপর দিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ব্রাইটনকে ৪-২ গোলে হারিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে। সান্ডারল্যান্ড অবশ্য চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে। তাতে লিগ টেবিলে দুইয়েও উঠেছে সান্ডারল্যান্ড। 

/এফআইআর/
বিষয়:
লিভারপুল ফুটবল ক্লাবইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সম্পর্কিত
টানা দ্বিতীয় হার লিভারপুলের, রিয়ালের গোল উৎসব
আলভারেজ-গ্রিজমানদের দাপটে লা লিগায় রিয়ালের প্রথম হার
সিটির বিপক্ষে স্টপেজ টাইমের গোলে হার এড়ালো আর্সেনাল 
সর্বশেষ খবর
ঝোপ থেকে উদ্ধার করা ককটেল নিষ্ক্রিয় করলো পুলিশ
ঝোপ থেকে উদ্ধার করা ককটেল নিষ্ক্রিয় করলো পুলিশ
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের
কার্তিকের কুয়াশায় কুড়িগ্রামে শীতের আগমনী বার্তা
কার্তিকের কুয়াশায় কুড়িগ্রামে শীতের আগমনী বার্তা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media