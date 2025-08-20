X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘এখানে কোনও চাপ নেই’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৭
বিহারে দল নিয়ে ভালো কিছু করার লক্ষ্য রেজাউলের

এশিয়া কাপ হকিতে খেলতে যাবে বাংলাদেশ। ২৯ আগস্ট মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ভারতের বিহারে হবে খেলা। এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে লাল-সবুজ দলের অনুশীলন চলছে। আগের দিনই ১৮ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হয়েছে। রেজাউল করিম বাবু প্রায় দুই বছর পর আবারও অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন। বিহারে দল নিয়ে ভালো কিছু করার লক্ষ্য তার।

মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে অনুশীলনের এক ফাঁকে রেজাউল শুরুতে বলেছেন, ‘বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সবসময় আনন্দের। আমি চেষ্টা করবো সেই আস্থার প্রতিদান দিতে।’ 

বর্তমান দল নিয়ে তার কথা, ‘অবশ্যই এটা কাজে দেবে। বর্তমান দলটা সিনিয়র জুনিয়র মিলে করা হয়েছে। সিনিয়ররা অভিজ্ঞ, জুনিয়ররা ফিজিক্যালি আমাদের চেয়ে ফিট। যদি আমরা তাদের সঠিক গাইডলাইন দিতে পারি, কোচ আমাদের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন সেটা যদি প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু হবে।’

জাতীয় দলের ক্যাম্প বেশি দিন হয়নি শুরু হয়েছে। তাতেই ইতিবাচক কিছু একটা করার চেষ্টা রেজাউলের, ‘খুব অল্প সময়ের ক্যাম্প করা হয়েছে। যতটুকু সুযোগ পেয়েছি, আমরা চেষ্টা করেছি ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবশ্যই আমাদের সামর্থ্য আছে। আমরা যদি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারি, আমি আত্মবিশ্বাসী আমরা কোয়ালিফাই করবো।’

ভারতের বিহারে কোনও চাপ নিচ্ছেন না রেজাউল। তার কথাতে পরিষ্কার সেটা, ‘এখানে কোনও চাপ নেই। যেহেতু আমরা আগে জায়গা পাইনি, হারানোর কিছু নেই, তবে পাওয়ার অনেক কিছু আছে।’

বর্তমান দলে কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বাদ পড়েছেন। যদিও রেজাউলের উপলব্ধি, ‘অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা যদি ফিজিক্যালি ফিট থাকতো, তাহলে দলের জন্য তারাই সেরা ছিল। ১০-১২ দিনের মধ্যে একটা খেলোয়াড় ফিট হতে পারে না। যেহেতু অনূর্ধ্ব-২১ দলের খেলোয়াড়েরা অনেক দিন ধরে অনুশীলনে আছে। ওরাই ফিজিক্যালি ফিট। ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা ভালো বলেই দলে আছে।’

/টিএ/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
‘বাজে কথা’ বলে শাস্তি পেলেন অস্ট্রেলিয়া স্পিনার
‘বাজে কথা’ বলে শাস্তি পেলেন অস্ট্রেলিয়া স্পিনার
গাজা সিটিতে অভিযান: ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনাকে বাহিনীতে ডাকলো ইসরায়েল
গাজা সিটিতে অভিযান: ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনাকে বাহিনীতে ডাকলো ইসরায়েল
সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের অবৈধ বাংলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ
সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের অবৈধ বাংলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি সিন্ডিকেটের প্রধান স্বপনের ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি সিন্ডিকেটের প্রধান স্বপনের ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media