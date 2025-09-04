X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬
স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

এশিয়া কাপ হকির স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকারের জোড়া গোলে কাজাখস্তানকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মশিউর রহমান বিপ্লবের দল। এই জয়ে এখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে খেলেবে বাংলাদেশ। ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রতিপক্ষ জাপান। সেই ম্যাচ জিতলেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে রেজাউল করিম বাবুরা।

ভারতের বিহারে রাজগিরে বৃহস্পতিবার শুরু থেকে বাংলাদেশ চড়াও হতে থাকে। র‌্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ টার্ফেও আধিপত্য করে।

১০ ও ২৩ মিনিটে আশরাফুল ইসলাম টানা দুই গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দুটি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। এরপর দলের দায়িত্ব নেন রোমান সরকার। ২৮ ও ৩৩ মিনিটে জোড়া গোল করে কাজাখস্তানকে ছিটকে দেন। দুটি গোলের একটি পেনাল্ট কর্নার ও অন্যটি এসেছে আক্রমণ থেকে। পরের মিনিটে তৈয়ব আলী আক্রমণ থেকে দলের হয়ে পঞ্চম গোল করে কাজাখস্থানকে আরও হতাশায় ফেলেন। তবে ৩৮ মিনিটে কাজাখস্তান এক গোল দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিতে থাকে। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত ৫-১ স্কোরলাইন রেখে বাংলাদেশ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
‘টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অপরিহার্য’
‘টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অপরিহার্য’
চবি শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ: গ্রেফতার ৮ গ্রামবাসীর জামিন নামঞ্জুর
চবি শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ: গ্রেফতার ৮ গ্রামবাসীর জামিন নামঞ্জুর
ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস
ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস
কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ
কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media