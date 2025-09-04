কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ হকির স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকারের জোড়া গোলে কাজাখস্তানকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মশিউর রহমান বিপ্লবের দল। এই জয়ে এখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে খেলেবে বাংলাদেশ। ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রতিপক্ষ জাপান। সেই ম্যাচ জিতলেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে রেজাউল করিম বাবুরা।
ভারতের বিহারে রাজগিরে বৃহস্পতিবার শুরু থেকে বাংলাদেশ চড়াও হতে থাকে। র্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ টার্ফেও আধিপত্য করে।
১০ ও ২৩ মিনিটে আশরাফুল ইসলাম টানা দুই গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দুটি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। এরপর দলের দায়িত্ব নেন রোমান সরকার। ২৮ ও ৩৩ মিনিটে জোড়া গোল করে কাজাখস্তানকে ছিটকে দেন। দুটি গোলের একটি পেনাল্ট কর্নার ও অন্যটি এসেছে আক্রমণ থেকে। পরের মিনিটে তৈয়ব আলী আক্রমণ থেকে দলের হয়ে পঞ্চম গোল করে কাজাখস্থানকে আরও হতাশায় ফেলেন। তবে ৩৮ মিনিটে কাজাখস্তান এক গোল দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিতে থাকে। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত ৫-১ স্কোরলাইন রেখে বাংলাদেশ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।