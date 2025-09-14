X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মালয়েশিয়া যাবে বাংলাদেশের যুবারা, ঢাকায় আসছে পাকিস্তান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭
অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল।

প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপ হকিতে খেলবে বাংলাদেশ। ভারতে ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টে প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ দল মালয়েশিয়াতেও যাচ্ছে। সেখানকার অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিপক্ষে খেলবে চারটি  প্রীতি ম্যাচ। 

আপাতত ডাচ কোচ আইকম্যানের অধীনে মওলানা ভাসাী স্টেডিয়ামে অনুশীলন চলছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই মাসের শেষ সপ্তাহে যাওয়ার কথা মালয়েশিয়াতে। হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে.কর্নেল(অব:) রিয়াজুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন,‘এই মাসের শেষ সপ্তাহে মালয়েশিয়ার অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিপক্ষে কমপক্ষে চারটি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল। আমরা এরই মধ্যে ভিসার জন্য আবেদন করেছি। বিশ্বকাপের আগে চাইছি যেন দলের প্রস্তুতিটা ভালো হয়।’

ডাচ কোচের অধীনে মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে প্রতিদিন দুই বেলা করে অনুশীলন চলছে। প্রাথমিক দল থেকে এখন ২৬ জন নিয়ে হচ্ছে প্রস্তুতি।
মালয়েশিয়া থেকে এসে অক্টোবরের শেষ দিকে ইউরোপে দল পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ফেডারেশনের। যদিও তা নিশ্চিত নয়। রিয়াজুল হাসান বলেছেন, ‘ইউরোপে অনূর্ধ্ব-২১ দল পাঠানোর চেষ্টা করছি। তবে তা বেশ কঠিন। দেশগুলো শিডিউলও পাওয়ার বিষয় রয়েছে।’

এদিকে, বাংলাদেশ সিনিয়র দলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে হলে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের প্লে অফ সিরিজ জিততে হবে। সেই সিরিজটি এই বছরই করতে হবে।ভেন্যু হলো ঢাকা। রিয়াজুল বলেছেন, ‘বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি ম্য্যাচ ঢাকায় হবে। তা এএইচএফ থেকে নিশ্চিত করেছে। তবে তিনটি ম্যাচের স্থানীয় ব্যয় আমাদের বহন করতে হবে। পাকিস্তান শুধু নিজেরা বিমান ভাড়া দিয়ে খেলতে আসবে। এখন কষ্ট হলেও আমাদের এটা করতেই হবে। আমরা চাইছি বছর শেষে তা আয়োজন করতে। তা নাহলে জানুয়ারিতে আবার বাছাই শুরু হয়ে যাবে।’

 

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা, ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন রুবিও
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা, ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন রুবিও
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
মালয়েশিয়া যাবে বাংলাদেশের যুবারা, ঢাকায় আসছে পাকিস্তান
মালয়েশিয়া যাবে বাংলাদেশের যুবারা, ঢাকায় আসছে পাকিস্তান
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media