সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
মালয়েশিয়া থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছে বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯
হকির বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল।

চলতি বছরের ডিসেম্বরে ভারতের তামিলনাড়ুতে হবে অনূর্ধ্ব-২১ হকি বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক এই আসরে অংশ নেওয়ার আগে মালয়েশিয়াতে চারটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল। কিন্তু কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি। 

কুয়ালালামপুরে এক সপ্তাহের সফরে স্বাগতিকদের অনূর্ধ্ব ২১ দলের বিপক্ষে ম্যাচ হয়েছে চারটি। তার মধ্যে তিনটিতে হার ও একটিতে ড্র হয়েছে। 
ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানের অনূর্ধ্ব-২১ দল ৩-১,৩-২,৪-৪ ও ৩-১ গোলে ম্যাচের নিষ্পত্তি করেছে।

কাল মঙ্গলবার কুয়ালালামপুর থেকে দেশে ফিরছে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা এই দল। তবে এবার দেশে ফিরে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব:) রিয়াজুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘মালয়েশিয়াতে চারটি প্রস্তুতি খেলেছে দল, তাতে ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্বকাপে সেটা কাজে লাগবে। এখন অক্টোবরের শেষে সুইজারল্যান্ড যাওয়া হতে পারে। সেখানে অস্ট্রিয়া ও সুইসদের বিপক্ষে একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে।’

এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের মূল জাতীয় দলের ১২, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর ঢাকায় ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

/টিএ/এফআইআর/
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
© 2025 Bangla Tribune Online Media