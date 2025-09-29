মালয়েশিয়া থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছে বাংলাদেশ 

চলতি বছরের ডিসেম্বরে ভারতের তামিলনাড়ুতে হবে অনূর্ধ্ব-২১ হকি বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক এই আসরে অংশ নেওয়ার আগে মালয়েশিয়াতে চারটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল। কিন্তু কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি।
কুয়ালালামপুরে এক সপ্তাহের সফরে স্বাগতিকদের অনূর্ধ্ব ২১ দলের বিপক্ষে ম্যাচ হয়েছে চারটি। তার মধ্যে তিনটিতে হার ও একটিতে ড্র হয়েছে।
ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানের অনূর্ধ্ব-২১ দল ৩-১,৩-২,৪-৪ ও ৩-১ গোলে ম্যাচের নিষ্পত্তি করেছে।
কাল মঙ্গলবার কুয়ালালামপুর থেকে দেশে ফিরছে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা এই দল। তবে এবার দেশে ফিরে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব:) রিয়াজুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘মালয়েশিয়াতে চারটি প্রস্তুতি খেলেছে দল, তাতে ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্বকাপে সেটা কাজে লাগবে। এখন অক্টোবরের শেষে সুইজারল্যান্ড যাওয়া হতে পারে। সেখানে অস্ট্রিয়া ও সুইসদের বিপক্ষে একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে।’
এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের মূল জাতীয় দলের ১২, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর ঢাকায় ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।