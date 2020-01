স্মিথের ১ রানেই গ্যালারিতে উৎসব! (ভিডিও)

নিল ওয়াগনারের ভয় স্টিভেন স্মিথের মনে কতটা ছড়িয়েছে, দেখা গেল সিডনি টেস্টে। বর্তমান টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের ‘অ্যাকাউন্ট’ খুলতে যে লেগে গেল ৩৯ বল! নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে কঠিন সংগ্রাম করা স্মিথ প্রথম রান নিতেই গ্যালারিতে উৎসবের আমেজ। সেঞ্চুরি করলে যেমন অভিবাদন পান, ঠিক তেমন দৃশ্যই ফুটে উঠলো। স্মিথও দর্শকদের করতালির জবাব দিলেন হাত উঁচিয়ে।

কিউইদের বিপক্ষে চলতি সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের চার ইনিংসেই স্মিথ আউট হয়েছেন ওয়াগনারের বলে। স্বভাবতই সিডনিতে নেমেছিলেন তিনি আরও সতর্ক হয়ে। এতটাই যে, ক্রিজে আসার ৪৬ মিনিট পর রানের খাতা খোলেন তিনি, বল খেলেন ৩৯টি। টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথম রান পেতে এতটা সময় অপেক্ষা করতে হয়নি সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ককে।

ওয়াগনারের বলেই সিঙ্গেল নিয়ে প্রথম রান পান স্মিথ। মুখোমুখি ৩৯তম বলে তিনি রান পূরণ করতেই উৎসবমুখর সিডনির গ্যালারি। দর্শকেরা করতালিতে অভিবাদন জানান তাকে। সেঞ্চুরি কিংবা ব্যক্তিগত অর্জনে অনেকবার দর্শক-সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। কিন্তু ক্যারিয়ারে এমনভাবে দর্শক-প্রতিক্রিয়া পাওয়া হয়নি কখনও। ৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানও সম্ভবত বিষয়টি উপভোগ করেছেন। দর্শকদের করতালির জবাব দিয়েছেন মৃদু হেসে, হাত উঁচিয়ে!

প্রথম রান নিতে টেস্ট ক্যারিয়ারে কখনও এত বল খেলতে হয়নি স্মিথকে। এর আগে ২০১৪ সালে ভারতের বিপক্ষে মেলবোর্ন টেস্টে রানের জন্য ১৮ বল পর্যন্ত অপেক্ষা ছিল সর্বোচ্চ। ১৯৯১ সালে ডেভিড বুনের পর প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম রান নিতে এত বল খেলতে হয়েছে তাকে।

মন্থর শুরুর পর স্মিথ ৬৩ রান করে আউট হয়েছেন। ১৮২ বলের ইনিংস সাজিয়েছেন ৪ বাউন্ডারিতে। তবে সিডনি টেস্টের প্রথম দিন আলোকিত হয়েছে মার্নাস লাবুশেনের ব্যাটে। ফর্মের তুঙ্গে থাকা এই ব্যাটসম্যান আবারও পেয়েছেন সেঞ্চুরি। তার অপরাজিত ১৩০ রানে অস্ট্রেলিয়া দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৮৩ রানে।

