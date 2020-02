মাঠের ঘটনায় আকবরের দুঃখপ্রকাশ (ভিডিওসহ)

মিড উইকেটে বল ঠেলে দিয়েই রাকিবুল হাসান ১ রান নিলেন, তাতেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় আকবর আলীরা। এই আনন্দে সামিল হতে পুরো দলই তখনই ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে সাকিব-তামিম-পারভেজদের উল্লাস ছিল কিছুটা মাত্রাহীন!

বাংলাদেশ দলের এক ক্রিকেটার তখন ভারতীয় এক ক্রিকেটারের সামনে গিয়ে উল্লাসে মত্ত হন। এই সময়ে মাঠে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি, এমনকি সামান্য ধাক্কাধাক্কিও হয়ে যায়। ম্যাচ শেষে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের জয়ের নায়ক অধিনায়ক আকবর আলী।

এমন ম্যাচে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে সোমবার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা আইসিসির ম্যাচ রেফারি গ্রায়েম ল্যাব্রয়ের।ভারতীয় দলের ম্যানেজার অনিল প্যাটেল জানিয়েছেন, ম্যাচ রেফারি ল্যাব্রয় পুরো ঘটনার তদন্ত করছেন।

ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনেও এর প্রভাব পড়ে। অপরাজিত ৪৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতা আকবর আলীর দিকে ছুটে আসে প্রশ্ন, আকবর বলেছেন, ‘আমি বলবো, যা হয়েছে, তা হওয়া উচিত হয়নি। যদিও কী হয়েছে, আমি জানি না। সবাই জানেন ফাইনালে আবেগ অনেক সময় মাত্রা ছাড়া হয়ে যায়। অনেক সময় আবেগ ধরে রাখা সম্ভব হয় না। কোনও পরিস্থিতিতেই এমন কিছু হওয়া উচিত নয়। প্রতিপক্ষকে আমাদের সম্মান করা উচিত, খেলাটাকেও সম্মান করা উচিত। কারণ ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা হিসেবেই পরিচিত। আমার দলের পক্ষ থেকে আমি দুঃখিত।’

দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে ভারতকে ডি/এল মেথডে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এই ঘটনায় ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক প্রিয়ম গার্গ বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরই দোষ দেখছেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে কোনও সমস্যা ছিল না। খেলায় হার-জিত থাকবে, এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু ওদের প্রতিক্রিয়া ভীষণ খারাপ ছিল। ক্রিকেটে এমনটা হওয়া উতি নয়।’

