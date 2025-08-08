X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (৮ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:০০
জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
দ্বিতীয় টেস্ট, দ্বিতীয় দিন
জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
সরাসরি, দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস

 

টিভিতে আজকের খেলা
