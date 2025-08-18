X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৭
ম্যাচের একটি মুহূর্ত।

জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ।

‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে সবকটিতে জিতে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।  

পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে সোমবার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এদিন জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আনসার, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ।

বাংলাদেশ পুলিশ ৩৯-৭ গোলে মাদারীপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে পুলিশ দল ১৭-৪ গোলে এগিয়ে ছিল। দিনের অন্য ম্যাচে বাংলাদেশ আনসার একপেশে লড়াইয়ে ৫৩-৩ গোলে ফরিদপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে আনসার এগিয়ে ছিল ২৫-৪ গোলে। আরেক ম্যাচে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৩০-৮ গোলে দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৭-৬ গোলে এগিয়ে ছিল।  

আগামী ২০ আগস্ট শুরু হবে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ৯ টি দল। দ্বিতীয় পর্বের দলগুলো হচ্ছে জামালপুর, নওগাঁ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চগড়, নড়াইল, যশোর, ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ। দুই পর্বের চারটি গ্রুপের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দলগুলো নিয়ে ২৪ আগস্ট হবে সেমিফাইনাল। ফাইনাল ২৫ আগস্ট। জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড।

