X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিভিতে আজকের খেলা (২০ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩০
টিভিতে আজকের খেলা (২০ আগস্ট, ২০২৫)

ক্রিকেট

দ্য হানড্রেড (নারী)

ওয়েলশ ফায়ার-সাউদার্ন ব্রেভ

বিকাল ৪-৩০ মিনিট, সনি টেন ২

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ওয়েলশ ফায়ার-সাউদার্ন ব্রেভ

রাত ৮টা, সনি টেন ২

লন্ডন স্পিরিট-নর্দার্ন সুপারচার্জার্স

রাত ১১-৩০ মিনিট, সনি টেন ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ

মেলবোর্ন স্টার্স একাডেমি-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি

সকাল ৯-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস 

মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি-নেপাল

সকাল ১১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

 অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-পাকিস্তান শাহিনস

বিকাল ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

সিপিএল

অ্যান্টিগা বারবুডা-ত্রিনবাগো

আগামীকাল ভোর ৫টা, টি স্পোর্টস 

/এফএইচএম/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পর্কিত
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৭ আগস্ট, ২০২৫)
সর্বশেষ খবর
উদ্বোধন হচ্ছে ‘মওলানা ভাসানী সেতু’
উদ্বোধন হচ্ছে ‘মওলানা ভাসানী সেতু’
এমবাপ্পের পেনাল্টিতে লা লিগায় রিয়ালের শুভ সূচনা
এমবাপ্পের পেনাল্টিতে লা লিগায় রিয়ালের শুভ সূচনা
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
মোহাম্মদপুর-তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে ছিনতাইকারীসহ গ্রেফতার ৫৬
মোহাম্মদপুর-তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে ছিনতাইকারীসহ গ্রেফতার ৫৬
সর্বাধিক পঠিত
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media