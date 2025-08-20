টিভিতে আজকের খেলা (২০ আগস্ট, ২০২৫)

ক্রিকেট
দ্য হানড্রেড (নারী)
ওয়েলশ ফায়ার-সাউদার্ন ব্রেভ
বিকাল ৪-৩০ মিনিট, সনি টেন ২
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওয়েলশ ফায়ার-সাউদার্ন ব্রেভ
রাত ৮টা, সনি টেন ২
লন্ডন স্পিরিট-নর্দার্ন সুপারচার্জার্স
রাত ১১-৩০ মিনিট, সনি টেন ২
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ
মেলবোর্ন স্টার্স একাডেমি-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি
সকাল ৯-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি-নেপাল
সকাল ১১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-পাকিস্তান শাহিনস
বিকাল ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
সিপিএল
অ্যান্টিগা বারবুডা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল ভোর ৫টা, টি স্পোর্টস