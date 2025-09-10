X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আজ ভারতের মুখোমুখি আরব আমিরাত।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ
সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভারত
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
