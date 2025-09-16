X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ে শুরু সিলেট-হবিগঞ্জের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৪
সুরমা জোনের খেলা মঙ্গলবার সিলেটে শুরু হয়েছে।

‘তারুণ্যের উৎসব’ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় কাবাডি (পুরুষ ও নারী) চ্যাম্পিয়নশিপের সুরমা জোনের খেলা মঙ্গলবার সিলেটে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে দারুণ জয় পেয়েছে স্বাগতিক সিলেটের পুরুষ দল। অন্যদিকে, নারী বিভাগে একপেশে ম্যাচে বড় জয় তুলে নিয়েছে হবিগঞ্জ। 

সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত পুরুষ বিভাগের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট তাদের প্রতিপক্ষ ফেনী জেলাকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে। খেলার ফল ছিল ৬৫-২২। সিলেটের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে ফেনীর খেলোয়াড়রা কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি।

অন্যদিকে, নারী বিভাগের উদ্বোধনী ম্যাচে সুনামগঞ্জকে ৭২-৩ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে হবিগঞ্জ। পুরো ম্যাচজুড়েই হবিগঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারেনি সুনামগঞ্জ। 

সুরমা জোনের এই খেলায় পুরুষ বিভাগে মোট ছয়টি এবং নারী বিভাগে পাঁচটি দল অংশ নিয়েছে। সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদ্মাসন সিংহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ।

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media