X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অবসরের ঘোষণা বুসকেটসের

স্পোর্টস ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৮আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬
সার্জিও বুসকেটসের

প্রতিটি খেলোয়াড়ের একসময় থামতে হয়। এবার সেই তালিকায় নাম উঠতে যাচ্ছে সার্জিও বুসকেটসের। খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানছেন ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ভিডিও-বার্তায় অবসরের সিদ্ধান্ত জানান ৩৭ বছর বয়সী এই তারকা।

মেজর লিগ সকারের চলতি মৌসুম শেষেই ফুটবল মাঠকে বিদায় জানাবেন বুসকেটস। বিশ্বকাপজয়ী স্প্যানিশ কিংবদন্তির ইন্টার মায়ামির হয়ে মৌসুম শেষে বুট জোড়া তুলে রাখতে যাচ্ছেন।

বুসকেটসের বড় পরিচয় বার্সেলোনাকে ঘিরেই। ক্লাবটির যুব দল থেকে পরে ১৮ বছর তিনি ছিলেন এই ক্লাবের সঙ্গেই।

বার্সেলোনার জার্সিতে সাতশ’র বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা।  জিতেছেন ৯টি লা লিগা, ৭টি করে কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ, ৩টি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ।

এছাড়া স্পেনের হয়ে খেলেছেন ১৪৩ ম্যাচ। ২০০৮ ইউরো, ২০১০ বিশ্বকাপ ও ২০১২ ইউরো, টানা তিন বড় শিরোপায় তার ছিল বড় অবদান।

সেই বুসকেটস বলেছেন, ‘আমার মনে হয়েছে, পেশাদার ক্যারিয়ারকে বিদায় বলার সময় চলে এসেছে। যেটির স্বপ্ন সবসময় দেখেছিলাম, সেই অবিশ্বাস্য গল্প উপভোগের প্রায় ২০ বছর হয়ে গেলো। দুর্দান্ত সব জায়গায় অনন্য সব অভিজ্ঞতা আমাকে উপহার দিয়েছে ফুটবল, পথচলায় পেয়েছি অসাধারণ সব সঙ্গী।’

তিনি বলেন, ‘বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবকে ধন্যবাদ, দ্য ক্লাব অব মাই লাইফ! স্পেন জাতীয় দলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।’

 

/টিএ/এপিএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media