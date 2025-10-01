৬ বছর পর শিরোপা জিতলেন নিয়াজ

২০১৯ সালে সবশেষ জাতীয় দাবায় শিরোপা জিতেছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ। বুধবার (১ অক্টোবর) অর্ধ যুগ পর সপ্তমবারের মতো শিরোপা করায়ত্ত করেছেন ৫৯ বছর বয়সী দাবাড়ু।
৪৯তম জাতীয় দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে নিয়াজ ও আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমানের সমান সাড়ে নয় পয়েন্ট ছিল। শেষ রাউন্ডে নিয়াজ ফিদে মাস্টার সুব্রত বিশ্বাসকে হারান আর ফাহাদ সাকের উল্লাহ’র বিপক্ষে হেরে যান। এতে নিয়াজ সাড়ে দশ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন ও ফাহাদ সাড়ে নয় পয়েন্ট পেয়ে রানার আপ হন।
২০১৯ সালের পর নতুন করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিয়াজ মোর্শেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘এবার আমি ভালোই খেলেছি। ১৩ গেমের মধ্যে ৮টি জিতেছি এবং ৫টি ড্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ভালো হয়েছে।’