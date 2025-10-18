X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ অক্টোবর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে আজ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস-১

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, নাগরিক টিভি


নারী বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকাল ৩-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস-১

ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-চেলসি
সরাসরি, বিকাল ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন
সরাসরি, রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

ফুলহাম-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

লা লিগা
বার্সেলোনা-জিরোনা
সরাসরি, রাত ৮-১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ

 

টিভিতে আজকের খেলা
রাজধানীতে যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাই, চালককে কুপিয়ে আহত
জুলাই যোদ্ধাদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট মেনে নেওয়া যায় না: সারজিস
অনির্দিষ্টকালের জন্য প্যাসিফিক গ্রুপের ৮ কারখানা বন্ধ ঘোষণা
হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
দিনাজপুরে ৪৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল, নেওয়া হবে ব্যবস্থা
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
