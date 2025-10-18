টিভিতে আজকের খেলা (১৮ অক্টোবর, ২০২৫)

ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস-১
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, নাগরিক টিভি
নারী বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকাল ৩-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস-১
ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-চেলসি
সরাসরি, বিকাল ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন
সরাসরি, রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
ফুলহাম-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
লা লিগা
বার্সেলোনা-জিরোনা
সরাসরি, রাত ৮-১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ