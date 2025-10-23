দাবাড়ু মনন রেজার পাশে আমিনুল

দাবাড়ু মনন রেজার খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে দাবাড়ু মনন রেজার খোঁজখবর নিতে তার বাসায় যান বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক।
তিনি আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজার দাবা অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং দেড় লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এসময় সাবেক তারকা গোলকিপার আমিনুল হক বলেছেন,‘মনন রেজার মতো প্রতিভাবান তরুণদের পাশে সবসময় বিএনপি থাকবে,কারণ তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।’