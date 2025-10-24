X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুটি পদক জিতে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৩আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৩
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা কাবাডি দল

তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমসে সাফল্য নিয়ে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা কাবাডি দল। বাহরাইনের মানামা থেকে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী দলকে বহনকারী বিমান। 

এশিয়ান যুব গেমসের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ আসরে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ বালক ও বালিকা উভয় দল ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। গতকাল রাতে উভয় দলের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়। 

আগের দুই আসরে অংশ নিয়েও কোনও পদক জিততে না পারার আক্ষেপ এবার ঘুচলো কাবাডি দলের হাত ধরে। বাংলাদেশ বালিকা কাবাডি দল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এই গেমসের ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম পদক নিশ্চিত করে। মেয়েদের কাবাডিতে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। 

মেয়েদের সাফল্যের পরপরই বাংলাদেশের ছেলেরাও একই ধারার ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। কাবাডিতে অংশগ্রহণকারী ৭টি দলের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে। 

শক্তিশালী ভারতের কাছে প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর বাংলাদেশ বালক দল দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানকে হারিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। এরপর শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নেয়। যদিও থাইল্যান্ডের কাছে অল্প ব্যবধানে হেরে ফাইনালের দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও স্বাগতিক বাহরাইনকে হারালেও ফাইনালে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে পদক জয় নিশ্চিত করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে এই তরুণ দল।

/টিএ/এমকেএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
বাসের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা, পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ২ জনের
বাসের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা, পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ২ জনের
দুটি পদক জিতে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ দল
দুটি পদক জিতে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ দল
আরেক ফরাসি জাদুঘর থেকে ২ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা চুরি
আরেক ফরাসি জাদুঘর থেকে ২ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা চুরি
শিশুকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেফতার
শিশুকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media