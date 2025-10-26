X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
ভারতে আরও দুটি পদক বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫
পুরুষ বিভাগে দৌড়েছেন মাসুদ রানা, তারেক, নাজিমুল হোসেন রনি ও লুসাদ ইসলাম/বাংলা ট্রিবিউন

ভারতের রাঁচিতে চলমান সাফ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আগের দিন একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ। আজ (২৬ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ আরও দুটি পদক জিতেছে। ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার নারী ও পুরুষ রিলেতে দু’টি ব্রোঞ্জ পদক এসেছে। 

৪ গুণিতক ৪০০ মিটারে পুরুষ বিভাগে দৌড়েছেন মাসুদ রানা, তারেক, নাজিমুল হোসেন রনি ও লুসাদ ইসলাম। তারা ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড সময় নেন। এই ইভেন্টে প্রথম হওয়া লঙ্কান স্প্রিন্টারদের টাইমিং ৩ মিনিট ৫.১২ সেকেন্ড।

মহিলা বিভাগে দৌড়ান শরিফা খাতুন, বর্ষা খাতুন, সুমাইয়া দেওয়ান ও নুসরাত জাহান রুনা/বাংলা ট্রিবিউন

৪ গুণিতক ৪০০ মিটার নারী ইভেন্টে মহিলা বিভাগে দৌড়ান শরিফা খাতুন, বর্ষা খাতুন, সুমাইয়া দেওয়ান ও নুসরাত জাহান রুনা। তারা ৩ মিনিট ৫৫.৬৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে পদক জিতেছেন।

আজ বাংলাদেশের ঝুলিতে আরও একটি পদক যোগ হতে পারতো। বিকালে ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার পুরুষ হার্ডলসে এককে নাজিমুল হাসান রনি ৫১.০৬ সেকেন্ড টাইমিং করে ভারতের কারনা বেগের সঙ্গে ফটোফিনিশংয়ে হেরে যান।

ভারতসাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
