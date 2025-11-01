টিভিতে আজকের খেলা (১ নভেম্বর, ২০২৫)

ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস টিভি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি
ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-২
নটিংহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
টটেনহাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া
সরাসরি, রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ