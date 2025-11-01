X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১ নভেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় ওয়ানডে আজ।

 

 

 

 

ক্রিকেট 
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস টিভি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি

ফুটবল

প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-২

নটিংহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

টটেনহাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি-১

লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া
সরাসরি, রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

 

 

টিভিতে আজকের খেলা
