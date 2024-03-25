টিভিতে আজকের খেলা (২৫ মার্চ, ২০২৪)

ক্রিকেট
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
প্রথম টেস্ট, ৪র্থ দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি
আইপিএল
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-পাঞ্জাব কিংস
সরাসরি, রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
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প্রথম টেস্ট, ৪র্থ দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি
আইপিএল
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-পাঞ্জাব কিংস
সরাসরি, রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
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