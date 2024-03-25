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টিভিতে আজকের খেলা (২৫ মার্চ, ২০২৪)

টিভিতে আজকের খেলা
২৫ মার্চ ২০২৪, ০৭:৫৭আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৪, ০৭:৫৭
চতুর্থ দিনের লড়াই

 

 

 

 

 

ক্রিকেট

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

প্রথম টেস্ট, ৪র্থ দিন

সরাসরি, সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি

আইপিএল

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-পাঞ্জাব কিংস

সরাসরি, রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

 

/এফএইচএম/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
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সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
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