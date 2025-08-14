X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৪৪ বছর পর ভেনাস!

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১২
ভেনাস উইলিয়ামস, ফাইল ছবি।

সেরেনা অবসর নিলেও তার বড় বোন ভেনাস উইলিয়ামস কিন্তু এখনও খেলে চলেছেন। তবে বছরের শুরুতে অনেকেই প্রত্যাশা করছিলেন, হয়তো বিদায় বলবেন তিনি। কিন্তু দেশের মাটিতে হতে যাওয়া ইউএস ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে খেলতে চলেছেন ভেনাস। তাতে ৪৪ বছর পর বেশি বয়সী খেলোয়াড় পেতে যাচ্ছে ইউএস ওপেন।

১৯৮১ সালে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনে খেলেছেন রিনি রিচার্ডস। তখন রিনির বয়স ছিল ৪৭। এবার ৪৪ বছর বয়সে খেলতে চলেছেন ভেনাস। 

এই কোর্টেই ৭টি গ্র্যান্ড স্লামের দুটি জিতেছেন ভেনাস। একটি ২০০০ সালে, আরেকটি ২০০১ সালে। এখানে সর্বশেষ ২০২৩ সালে খেলেছিলেন তিনি। সেবার প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন। এবার সিঙ্গেলসের পাশাপাশি অংশ নেবেন দ্বৈতেও।   

অথচ এই মৌসুমের শুরুতে ভেনাসকে নিষ্ক্রিয় খেলোয়াড়দের একজন বলে ভাবা হচ্ছিল। কারণ পুরো বছর কাটিয়েছেন কোথাও না খেলে। তার পর জানান দেন, ওয়াশিংটন ওপেনে খেলার জন্য প্রস্তুত তিনি। ১৬ মাস পর খেলতে নেমে সেখানে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতলেও বাদ পড়েন দ্বিতীয় রাউন্ডে। 

/এফআইআর/ 
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তানের খনিজসম্পদ খাতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র
পাকিস্তানের খনিজসম্পদ খাতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র
যতীন সরকারের সাক্ষাৎকার
যতীন সরকারের সাক্ষাৎকার
ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর আশাবাদী ইউরোপীয় নেতারা, তবে সতর্ক
ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর আশাবাদী ইউরোপীয় নেতারা, তবে সতর্ক
৪৪ বছর পর ভেনাস!
৪৪ বছর পর ভেনাস!
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের