৪৪ বছর পর ভেনাস!

সেরেনা অবসর নিলেও তার বড় বোন ভেনাস উইলিয়ামস কিন্তু এখনও খেলে চলেছেন। তবে বছরের শুরুতে অনেকেই প্রত্যাশা করছিলেন, হয়তো বিদায় বলবেন তিনি। কিন্তু দেশের মাটিতে হতে যাওয়া ইউএস ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে খেলতে চলেছেন ভেনাস। তাতে ৪৪ বছর পর বেশি বয়সী খেলোয়াড় পেতে যাচ্ছে ইউএস ওপেন।
১৯৮১ সালে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনে খেলেছেন রিনি রিচার্ডস। তখন রিনির বয়স ছিল ৪৭। এবার ৪৪ বছর বয়সে খেলতে চলেছেন ভেনাস।
এই কোর্টেই ৭টি গ্র্যান্ড স্লামের দুটি জিতেছেন ভেনাস। একটি ২০০০ সালে, আরেকটি ২০০১ সালে। এখানে সর্বশেষ ২০২৩ সালে খেলেছিলেন তিনি। সেবার প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন। এবার সিঙ্গেলসের পাশাপাশি অংশ নেবেন দ্বৈতেও।
অথচ এই মৌসুমের শুরুতে ভেনাসকে নিষ্ক্রিয় খেলোয়াড়দের একজন বলে ভাবা হচ্ছিল। কারণ পুরো বছর কাটিয়েছেন কোথাও না খেলে। তার পর জানান দেন, ওয়াশিংটন ওপেনে খেলার জন্য প্রস্তুত তিনি। ১৬ মাস পর খেলতে নেমে সেখানে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতলেও বাদ পড়েন দ্বিতীয় রাউন্ডে।