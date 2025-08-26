শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন ভেনাস?

বছরের শুরুতে অনেকেই প্রত্যাশা করছিলেন, হয়তো বিদায় বলবেন তিনি। কিন্তু দেশের মাটিতে হতে যাওয়া ইউএস ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে ৪৪ বছর পর বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে টুর্নামেন্টে অংশ নেন ভেনাস উইলিয়ামস। যদিও প্রত্যাবর্তনটা স্থায়ী হয়েছে প্রথম রাউন্ড পর্যন্ত। তাকে শুরুতে বিদায় দিয়েছে চেক ১১তম বাছাই ক্যারোলিনা মুচোভা।
অনেক আশা নিয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে এলেও শুরুতে বিদায়ঘণ্টা বাজায় এখন সময়ই বলে দেবে, ৪৫ বছর বয়সীকে শেষবারের মতো কোর্টে দেখা গেলো কিনা।
অবশ্য ভালো জবাব দিয়েছিলেন সেরেনার বড় বোন। প্রথম সেট ৬-৩ গেমে হারলেও দ্বিতীয় সেট ২-৬ ব্যবধানে জিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরের সেটে কোনও জবাব দিতে পারেননি। হেরেছেন ৬-১ গেমে।
সাতটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ীর জন্য এই প্রত্যাবর্তনটা ছিল আবেগঘন। ভবিষ্যতের কথা খুব একটা ভাবতে চাননি। বরং কীভাবে কঠিন শারীরিক সমস্যার পরও লড়াই করে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন সেটাই ফুটিয়ে তুলেন নিজের প্রতিক্রিয়ায়, ‘আবার কোর্টে ফেরা মানে ছিল নিজেকে আরও সুস্থভাবে খেলার সুযোগ দেওয়া। যখন অসুস্থ অবস্থায় খেলেন, সেটা শুধু শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—মনের ভেতরও আটকে যায়। তাই আজ কিছুটা মুক্তভাবে খেলতে পেরেছি, সেটাই স্বস্তির।’
শেষ প্রশ্নে উত্তর দিতে গিয়েই থেমে যান ভেনাস। দীর্ঘ নীরবতার পর সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে যায়, কারণ দৃশ্যত তিনি আবেগ সামলাতে পারছিলেন না।
২০১১ সালে তার শরীরে ধরা পড়ে শোগ্রেনস রোগ সিনড্রোম, এক অনিরাময়যোগ্য অটোইমিউন রোগ; যার উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ব্যথা, অবশভাব এবং প্রচণ্ড ক্লান্তি। গত মাসে জানান, জরায়ুতে অস্বাভাবিক টিউমারের কারণে দীর্ঘদিন তীব্র যন্ত্রণায়ও ভুগেছেন তিনি।
সোমবারের হারের পর ভেনাস স্মরণ করলেন ২০২০ ইউএস ওপেনে একই প্রতিপক্ষের কাছে একপেশে হারের স্মৃতি, ‘তখন আমি একেবারেই সুস্থ ছিলাম না, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিলাম। আজকের দিন আর সেই দিনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে সুস্থভাবে খেলার সুযোগ পেয়েছি।’
এদিকে, পুরুষদের এককে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন শিরোপা প্রত্যাশী কার্লোস আলকারেজ। রেইলি ওপেলকাকে ৬-৪, ৭-৫, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন তিনি। অবশ্য এবারের টুর্নামেন্টে ভিন্ন রুপে এসে নজর কাড়ছেন আলকারেজ। তাকে দেখে চেনার উপায় ছিল না! খেলতে এসেছেন নতুন ছাঁটে ন্যাড়়া মাথায়।