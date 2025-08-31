X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তৃতীয় রাউন্ডেই জভেরেভের বিদায়

স্পোর্টস ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭
তৃতীয় রাউন্ডে থেমেছে জভেরেভের পথচলা।

২০২০ ইউএস ওপেনের রানার আপ ছিলেন অ্যালেক্সান্ডার জভেরেভ। চলতি মৌসুমে অবশ্য তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিলেন তিনি। তৃতীয় বাছাইকে হারিয়েছেন কানাডার ২৫তম বাছাই ফেলিক্স অগের-আলিয়াসিমে। 

জভেরেভ প্রথম সেট জিতেছিলেন, দ্বিতীয় সেটে একটি সেট পয়েন্টও পান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন তিনি। অগের-আলিয়াসিম ৩ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের লড়াইয়ে ৪-৬, ৭-৬ (৯/৭), ৬-৪, ৬-৪ গেমে তাকে হারিয়েছেন। 

২০১৮ সালের পর প্রথমবার নিউ ইয়র্কে দ্বিতীয় সপ্তাহের খেলায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলেন জভেরেভ। গত মাসে উইম্বলডনেও প্রথম রাউন্ডে হেরে ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

অগের-আলিয়াসিমের গ্র্যান্ড স্ল্যামে সেরা সাফল্য এসেছিল ফ্ল্যাশিং মিডোয় চার বছর আগে। সেবার তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন। তবে প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্ল্যামে শীর্ষ পাঁচের কোনও খেলোয়াড়কে হারানোর কৃতিত্ব দেখালেন তিনি। এমন জয়ের পর তার প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘খুবই ভালো লাগছে। আমি ২০১৮ সাল থেকে এখানে আসছি। আমি এখনও তরুণ, কিন্তু আমি নিজের পথ তৈরি করছি। টুর্নামেন্ট এখনও চলছে, কাজ এখনও শেষ হয়নি, তবে এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।’

এদিকে নারী এককে ১৫তম বাছাই কাসাতকিনাকে হারিয়ে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পর প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্ল্যামের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছেছেন নাওমি ওসাকা। সেখানে তার মুখোমুখি হবেন কোকো গফ। 

অবশ্য শুরুর সেটে ৬-০ গেমে জিতলেও দ্বিতীয় সেটে তাকে ৪-৬ গেমে হারিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন কাসাতকিনা। পরে অবশ্য সেই ধাক্কা সামলে ওসাকা শেষ সেট জেতেন ৬-৩ গেমে। জয়ের পর বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, নিজেকে শান্ত থাকতে বলছিলাম। আজ খুব অস্থির ছিলাম, তবে খুশি ম্যাচটা উপভোগ্য হয়েছে। আমি যখনই এখানে আসি, মনে হয় ঘরে ফিরেছি। আপনারা সবাই খুব সম্পৃক্ত থাকেন, আর আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। ’

/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম-ফেনীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কা
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম-ফেনীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কা
‘রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ না থাকলে ফ্যাসিস্টরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে’
‘রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ না থাকলে ফ্যাসিস্টরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে’
তৃতীয় রাউন্ডেই জভেরেভের বিদায়
তৃতীয় রাউন্ডেই জভেরেভের বিদায়
বাকৃবির শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
বাকৃবির শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media