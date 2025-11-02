২ হাজার ডলার বেতনে ইরানি কোচ আনছে বাংলাদেশ 

মাত্র দুই মাসের জন্য থাইল্যান্ডের পাতারার্তোন পাসারাকে এনেছিল বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন। চুক্তি শেষে দেশে ফিরে গেছেন পাসারা। টেবিল টেনিস ফেডারেশন এবার ইরান থেকে নতুন কোচ মিদিয়া লোতফোলাহনাসাবিকে আনতে যাচ্ছে। চলতি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে আসছেন এই নারী কোচ। দুই বছরের জন্য তার সঙ্গে চুক্তির পরিকল্পনা করছে টেবিল টেনিস ফেডারেশন।
মিদিয়া ইরানের সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। তিনি বিশ্ব টেবিল টেনিস ফেডারেশনের লেভেল ওয়ান ও লেভেল টু কোচেস কোর্সও করেছেন। কুর্দিস্তান টেবিল টেনিস বোর্ডে কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া ইরান জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে তার।
বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ আহমেদ সনেট বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘থাইল্যান্ডের কোচের ব্যস্ত সূচির কারণে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নতুন করে আমরা ইরানি সহকারী কোচকে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জন্য আনতে যাচ্ছি। আপাতত তিন মাসের চুক্তি হতে যাচ্ছে। পরবর্তীতে তা দুই বছরের জন্য করার লক্ষ্য আমাদের। যাতে সার্বিক একটা প্রশিক্ষণের সময় নিয়ে এগোতে পারি। এখানে শুধু জাতীয় দল অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়রাও প্রশিক্ষণ পাবেন।’
মাসিক ২ হাজার ডলার বেতন পাবেন ইরানি কোচ। এছাড়া তার জন্য মাসে থাকা ও খাওয়া বাবদ আরও দেড় হাজার ডলার ব্যয় হবে।