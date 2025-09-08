X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
গুগল কিবোর্ডে নতুন ফিচার: টাইপিং হবে আরও স্মার্ট এবং নির্ভুল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৮
সার্চ ইঞ্জিন গুগলের কিবোর্ড অ্যাপ জি-বোর্ডে যুক্ত হলো ছোট কিন্তু দরকারি একটি ফিচার। দ্রুত লেখার পাশাপাশি নতুন এই ফিচার ব্যবহারকারীদের টাইপো বা অপ্রাসঙ্গিক বাক্য লেখার অর্থাৎ সঠিক বাক্য গঠনে সাহায্য করবে। এটিকে বলা হয় এআই চালিত রাইটিং টুলস।

নতুন টুলসটি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ব্যবহার করা যাবে।

গুগলের তথ্য অনুযায়ী, জিবোর্ডের এই রাইটিং টুলস ব্যবহারকারীর লেখা বার্তাকে সংক্ষিপ্ত, আনুষ্ঠানিক বা আরও অভিব্যক্তিপূর্ণভাবে সাজাতে সক্ষম। জেমিনি ন্যানো মডেলের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এটি বানান ও ব্যাকরণগত ভুলও দ্রুত সংশোধন করবে।

বর্তমানে এই ফিচার কেবল সেসব স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাচ্ছে যেগুলোতে জেমিনি ন্যানোর মাল্টিমোডাল মডেল চালানো সম্ভব। যার মধ্যে রয়েছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট এবং মিডিয়াটেকের ডাইমেনসিটি ৯৪০০ চিপসেটযুক্ত ফোন।

ইতোমধ্যেই স্যামসাং, ওয়ানপ্লাস এবং শাওমির কিছু মডেলে এই ফিচার পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। তবে গুগল এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি।

জেমিনি ন্যানো প্রথম চালু হয়েছিল গত বছর পিক্সেল ৮ প্রো ডিভাইসে, তবে শুরুতে এটি শুধু টেক্সট ইনপুটেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে গুগল এতে মাল্টিমোডাল সুবিধা যোগ করে, যাতে ছবি ও অডিও নিয়েও কাজ করা সম্ভব হয়।

যেভাবে এটি ব্যবহার করবেন

জিবোর্ড বাটনে চাপ দেওয়ার পর প্রথমে একটি ছোট ফাইল ডাউনলোড হবে এবং এরপর নতুন সুবিধাটি চালু হয়ে যাবে। একবার সক্রিয় হলে এটি কিবোর্ডের অন্যান্য শর্টকাটের মতো সহজে ব্যবহার করা যাবে। 

পিক্সেল ৯ থেকে পরবর্তী মডেলের ফোনে এই সুবিধা ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, ইতালিয়ান, জাপানি, কোরিয়ান, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ভাষায় ব্যবহার করা সম্ভব। অন্য ব্র্যান্ডের ফোনে কতগুলো ভাষায় এটি কার্যকর হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্র: অ্যান্ড্রয়েডপুলিশ

/ইএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
গুগলআর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সতথ্যপ্রযুক্তি
