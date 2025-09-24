X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
হুয়াওয়ের হারমোনি ওএস৫ এখন ১ কোটি ৭০ লাখ ডিভাইসে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪
হুয়াওয়ের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম হারমোনি ওএস-৫ এখন ১ কোটি ৭০ লাখেরও বেশি ডিভাইসে ব্যবহার হচ্ছে। মার্কিন সরকারের দীর্ঘমেয়াদি বিধিনিষেধের মাঝেও এই অর্জন প্রমাণ দিয়েছে চীনা প্রযুক্তি খাতের উদ্ভাবনী সক্ষমতার।

হুয়াওয়ে জানায়, অপারেটিং সিস্টেমটি এখন মাসে কয়েক মিলিয়ন নতুন ডিভাইসে যুক্ত হচ্ছে। শুধু হুয়াওয়ের স্মার্টফোন বা ট্যাব নয়—পিসি, ওয়াচ, স্মার্ট স্ক্রিন থেকে শুরু করে ইকোসিস্টেম পার্টনারদের পণ্যেও হারমোনি ওএস৫ যুক্ত হয়েছে।

হুয়াওয়ে তাদের নিজস্ব অপারেটিং ইকোসিস্টেমের উদ্ভাবন ও ডেভেলপারদের সহায়তায় ১০০ কোটি ইউয়ান বিনিয়োগের ঘোষণাও দিয়েছে।
সূত্র: সিএমজি

/ইএইচ/এএ/
বিষয়:
তথ্যপ্রযুক্তি
