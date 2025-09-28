X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
স্মার্টফোনের ব্যাটারি ফুলে গেলে কী করবেন, কী করবেন না

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮
স্মার্টফোনের ব্যাটারি ফুলে গেলে কী করবেন, কী করবেন না

হঠাৎ যদি দেখা যায় মোবাইল ফোনের পেছনের ঢাকনাটি একটু উঁচু হয়ে গেছে বা ব্যাটারির অংশটা ফেঁপে উঠছে, তবে বিষয়টি একেবারেই হালকাভাবে নেওয়ার মতো নয়। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন—এমন পরিস্থিতিতে শুধু ফোনের ক্ষতি নয়, ব্যবহারকারীর জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

কেন ফুলে যায় ব্যাটারি?

বর্তমান স্মার্টফোনে ব্যবহৃত লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারির ভেতরে রাসায়নিক উপাদান ও ইলেক্ট্রোলাইট থাকে। দীর্ঘদিন ব্যবহার, অতিরিক্ত চার্জিং বা নিম্নমানের চার্জার ব্যবহার করলে ব্যাটারির ভেতরের রাসায়নিক গ্যাসে পরিণত হয়। তখন সিল করা ব্যাগটি ফেঁপে উঠে এবং ব্যাটারি ফুলতে শুরু করে।

প্রধান কারণসমূহ:

  • দীর্ঘ সময় চার্জে রাখা
  • ফোন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া
  • সস্তা বা অনুমোদনহীন চার্জার ব্যবহার
  • ব্যাটারির আয়ু শেষ হয়ে যাওয়া
  • শর্টসার্কিট বা অভ্যন্তরীণ ত্রুটি

কী ধরনের ঝুঁকি?

ফুলে যাওয়া ব্যাটারি বিস্ফোরণ বা আগুন লাগার কারণ হতে পারে। কখনো কখনো ব্যাটারি থেকে নির্গত গ্যাস বা তরল ত্বক ও চোখে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এমনকি আশপাশের মানুষের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করে।

করণীয়:

১. সঙ্গে সঙ্গে ফোন বন্ধ করে চার্জার খুলে ফেলতে হবে।
২. ব্যাটারি আলাদা করা সম্ভব হলে সতর্কভাবে খুলে ফেলুন।
৩. কোনো অবস্থায়ই ব্যাটারিতে ছিদ্র করবেন না।
৪. ফোন বা ব্যাটারি গরম হলে ঠান্ডা স্থানে রাখুন (পানির কাছে নয়)।
৫. ব্যাটারি পরিবর্তনের জন্য অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাটারি ফুলে গেলে দেরি না করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়াই একমাত্র নিরাপদ সমাধান।

