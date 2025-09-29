X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
কর্মীদের অতিরিক্ত তিনদিন ছুটি দিচ্ছে অ্যাপল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০
কর্মীদের অতিরিক্ত তিনদিন ছুটি দিচ্ছে অ্যাপল

বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল তাদের কর্মীদের জন্য এবছর থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে অতিরিক্ত তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তের কথা একটি অভ্যন্তরীণ মেমোর মাধ্যমে জানিয়েছেন অ্যাপল সিইও টিম কুক।

টিম কুক জানান, তোমাদের অসাধারণ কাজের জন্য এই অতিরিক্ত ছুটি প্রাপ্য। এবছর আমাদের কোম্পানির অর্জন এবং পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি সত্যিই না বলে পারছি না—তোমরা এটা ডিজার্ভ করো।”

এই ছুটির ঐতিহ্য আসলে অ্যাপলের প্রাক্তন সিইও স্টিভ জবস-এর সময় থেকে শুরু হয়েছিল, যাকে অনেকেই ‘স্টিভ ডেস’ নামে চেনেন। এই অতিরিক্ত ছুটির মাধ্যমে কর্মীদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কর্মীরা সাধারণত থ্যাঙ্কসগিভিং সপ্তাহের সোম, মঙ্গল ও বুধবার (থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের আগের তিনদিন) ছুটি পাবেন।

রিটেল স্টোর, অ্যাপলকেয়ার এবং আন্তর্জাতিক কর্মীদের জন্য ছুটি অন্য সময় নির্ধারণ করা হবে, যাতে কাজের ক্ষতি না হয়।

এই ঘোষণাটি এসেছে অ্যাপলের ‘ব্লকবাস্টার সেপ্টেম্বর’ এর পরপরই। সদ্য লঞ্চ হওয়া আইফোন ১৭ সিরিজ এবং অন্যান্য পণ্যের দূর্দান্ত বিক্রির কারণে প্রতিষ্ঠানটি ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

/ইএইচ/
অ্যাপলতথ্যপ্রযুক্তি
পোশাকশ্রমিকদের মারধর ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ, কারখানা বন্ধ ঘোষণা
১০৪ জন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা পিকনিক করতে গেছেন: মেজর হাফিজ
ডাল দিয়ে দইবড়া!
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে ওকসের বিদায়
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
