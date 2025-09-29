কর্মীদের অতিরিক্ত তিনদিন ছুটি দিচ্ছে অ্যাপল

বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল তাদের কর্মীদের জন্য এবছর থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে অতিরিক্ত তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তের কথা একটি অভ্যন্তরীণ মেমোর মাধ্যমে জানিয়েছেন অ্যাপল সিইও টিম কুক।
টিম কুক জানান, তোমাদের অসাধারণ কাজের জন্য এই অতিরিক্ত ছুটি প্রাপ্য। এবছর আমাদের কোম্পানির অর্জন এবং পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি সত্যিই না বলে পারছি না—তোমরা এটা ডিজার্ভ করো।”
এই ছুটির ঐতিহ্য আসলে অ্যাপলের প্রাক্তন সিইও স্টিভ জবস-এর সময় থেকে শুরু হয়েছিল, যাকে অনেকেই ‘স্টিভ ডেস’ নামে চেনেন। এই অতিরিক্ত ছুটির মাধ্যমে কর্মীদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কর্মীরা সাধারণত থ্যাঙ্কসগিভিং সপ্তাহের সোম, মঙ্গল ও বুধবার (থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের আগের তিনদিন) ছুটি পাবেন।
রিটেল স্টোর, অ্যাপলকেয়ার এবং আন্তর্জাতিক কর্মীদের জন্য ছুটি অন্য সময় নির্ধারণ করা হবে, যাতে কাজের ক্ষতি না হয়।
এই ঘোষণাটি এসেছে অ্যাপলের ‘ব্লকবাস্টার সেপ্টেম্বর’ এর পরপরই। সদ্য লঞ্চ হওয়া আইফোন ১৭ সিরিজ এবং অন্যান্য পণ্যের দূর্দান্ত বিক্রির কারণে প্রতিষ্ঠানটি ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া