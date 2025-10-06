X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাইক্রোসফট ফাইল এখন নিজে থেকেই সেভ হবে ক্লাউডে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৪আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮
মাইক্রোসফট ফাইল এখন নিজে থেকেই সেভ হবে ক্লাউডে

দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত—যে কাজই হোক, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ছাড়া একদিনও চলা কঠিন। ব্যবহারকারীদের সুবিধা বাড়াতে এবার সফটওয়্যারটিতে যুক্ত হচ্ছে এক অভিনব ফিচার, যা কাজের ধরনই বদলে দেবে।

নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে ওয়ার্ডে তৈরি বা সম্পাদিত প্রতিটি ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে ক্লাউড সার্ভারে। অর্থাৎ ব্যবহারকারী ফাইল সেভ না করলেও তা নিরাপদে জমা থাকবে ওয়ানড্রাইভে কিংবা পছন্দমতো অন্য কোনও ক্লাউড স্টোরেজে। এতে করে যেকোনও স্থান থেকে ফাইল খুলে সম্পাদনা করা যাবে সহজেই, শুধু লগইন থাকলেই যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্বয়ংক্রিয় ক্লাউড সেভিং ব্যবস্থা দূর করবে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কম্পিউটার ক্র্যাশে ফাইল হারানোর ঝুঁকি। তবে ক্লাউডে ব্যক্তিগত ডেটা সংরক্ষণ নিয়ে অনেকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে এই ফিচারটি বন্ধ রাখতে পারবেন। এজন্য ওয়ার্ডের ফাইল>অপশনস>সেভ ট্যাবে গিয়ে ‘ক্রিয়েট নিউজ ফাইলস ইন দ্য ক্লাউড অটোমেটিক্যালি’ অপশনটি আনচেক করে দিতে হবে এবং ‘ সেভ টু কম্পিউটার বাই ডিফল্ট’ নির্বাচন করতে হবে। এতে ফাইলগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটারে সেভ হবে।

তবে যারা নিয়মিত অফিস বা একাধিক ডিভাইস থেকে কাজ করেন, তাদের জন্য এই ক্লাউড সেভ ফিচার হবে সত্যিকারের সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর সমাধান।

/ইএইচ/
বিষয়:
তথ্যপ্রযুক্তি
সম্পর্কিত
দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল
সোরা অ্যাপে আয়ের সুযোগ দেবে ওপেনএআই
এআই যুগে কর্মী নিয়োগ নাকি ছাঁটাই, নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর
সর্বশেষ খবর
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র জমা দিলেন হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম
মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র জমা দিলেন হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media