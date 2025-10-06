মাইক্রোসফট ফাইল এখন নিজে থেকেই সেভ হবে ক্লাউডে

দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত—যে কাজই হোক, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ছাড়া একদিনও চলা কঠিন। ব্যবহারকারীদের সুবিধা বাড়াতে এবার সফটওয়্যারটিতে যুক্ত হচ্ছে এক অভিনব ফিচার, যা কাজের ধরনই বদলে দেবে।
নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে ওয়ার্ডে তৈরি বা সম্পাদিত প্রতিটি ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে ক্লাউড সার্ভারে। অর্থাৎ ব্যবহারকারী ফাইল সেভ না করলেও তা নিরাপদে জমা থাকবে ওয়ানড্রাইভে কিংবা পছন্দমতো অন্য কোনও ক্লাউড স্টোরেজে। এতে করে যেকোনও স্থান থেকে ফাইল খুলে সম্পাদনা করা যাবে সহজেই, শুধু লগইন থাকলেই যথেষ্ট।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্বয়ংক্রিয় ক্লাউড সেভিং ব্যবস্থা দূর করবে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কম্পিউটার ক্র্যাশে ফাইল হারানোর ঝুঁকি। তবে ক্লাউডে ব্যক্তিগত ডেটা সংরক্ষণ নিয়ে অনেকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে এই ফিচারটি বন্ধ রাখতে পারবেন। এজন্য ওয়ার্ডের ফাইল>অপশনস>সেভ ট্যাবে গিয়ে ‘ক্রিয়েট নিউজ ফাইলস ইন দ্য ক্লাউড অটোমেটিক্যালি’ অপশনটি আনচেক করে দিতে হবে এবং ‘ সেভ টু কম্পিউটার বাই ডিফল্ট’ নির্বাচন করতে হবে। এতে ফাইলগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটারে সেভ হবে।
তবে যারা নিয়মিত অফিস বা একাধিক ডিভাইস থেকে কাজ করেন, তাদের জন্য এই ক্লাউড সেভ ফিচার হবে সত্যিকারের সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর সমাধান।