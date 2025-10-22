X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
প্রতারণা ঠেকাতে মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে নতুন নিরাপত্তা ফিচার আনছে মেটা

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৭আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৭
ব্যবহারকারীদের অনলাইন প্রতারণা ও স্ক্যাম থেকে সুরক্ষা দিতে নতুন নিরাপত্তা ফিচার চালু করতে যাচ্ছে মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপের মূল কোম্পানি মেটা।

প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট এনগ্যাজেট জানায়, নতুন এই টুলগুলো মূলত ব্যবহারকারীদের সতর্কতা জাগিয়ে প্রতারণামূলক বার্তা, ভুয়া কল ও অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং ঠেকানোর লক্ষ্যেই তৈরি।

হোয়াটসঅ্যাপে এখন থেকে ব্যবহারকারী যদি ভিডিও কলের সময় এমন কারও সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে যান, যিনি তার কনটাক্ট লিস্টে নেই, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সতর্কবার্তা দেখাবে অ্যাপটি।

মেটা বলছে, ব্যক্তিগত বা গোপনীয় তথ্য সুরক্ষার জন্য কেবল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গেই স্ক্রিন শেয়ার করা উচিত। অন্যথায় প্রতারকরা ব্যবহারকারীর ব্যাংকিং তথ্য বা পাসওয়ার্ড চুরি করতে পারে।

মেসেঞ্জারে যুক্ত হয়েছে উন্নত এআই-চালিত স্ক্যাম শনাক্তকরণ টুল। কোনো ব্যবহারকারী সন্দেহজনক বার্তা পেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি পপ-আপ সতর্কবার্তা দেখা যাবে। তাতে জানানো হবে—এই বার্তাটি সন্দেহজনক, চাইলে এটি মেটার এআই সিস্টেমে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করাতে পারেন।

যদি এআই শনাক্ত করে বার্তাটিতে প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে, তবে ব্যবহারকারীকে দেখানো হবে একটি ‘স্ক্যাম সতর্কতা তালিকা’, যেখানে সাধারণ প্রতারণার ধরনগুলো তুলে ধরা হবে, যেমন— অর্থের বিনিময়ে চাকরির প্রলোভন, দ্রুত অর্থ উপার্জনের প্রতিশ্রুতি, বাড়িতে বসে কাজের সুযোগ ইত্যাদি।

এছাড়া ব্যবহারকারীকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে—কখনোই ব্যাংক ট্রান্সফার বা গিফট কার্ড পাঠানো উচিত নয়। কারণ এগুলোই অনলাইন প্রতারকদের সবচেয়ে প্রচলিত ফাঁদ।

সতর্কবার্তার পাশাপাশি থাকবে সরাসরি রিপোর্ট ও ব্লক করার অপশন। ফলে ব্যবহারকারী চাইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট রিপোর্ট করতে পারবেন।

মেটা জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফিলিপিন্সে চিহ্নিত স্ক্যাম সেন্টারের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৮০ লাখ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া ২১ হাজারেরও বেশি ভুয়া ফেসবুক পেইজ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো বৈধ কোম্পানির নাম ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা করছিল।

মেটা স্বীকার করেছে, এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হলো বয়স্ক ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা। কারণ তারা প্রযুক্তিগতভাবে তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ এবং প্রতারকদের নতুন কৌশল সহজে বুঝতে পারেন না।

নতুন ফিচারগুলো কবে থেকে চালু হবে তা এখনও ঘোষণা করেনি মেটা। তবে আপাতত ব্যবহারকারীদেরকে দ্রুত পরিচয় যাচাইয়ের জন্য পাসকি সেটআপ, পাসওয়ার্ড আপডেট, এবং অ্যাপের নিরাপত্তা সেটিংস সক্রিয় করার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

মেটার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রতারণা প্রতিরোধ কেবল প্রযুক্তির কাজ নয়, ব্যবহারকারীদের সচেতনতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই, সবাই অনলাইনে আরও নিরাপদ থাকুক।

ফেসবুকহোয়াটসঅ্যাপতথ্যপ্রযুক্তিমেটা
‘পানি নিরাপত্তায় ওআইসি দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে’
মোটরসাইকেল কিনতে যাচ্ছিলেন, পথে বাসচাপায় প্রাণ গেলো দুজনের
ইসির সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক
থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে সাবেক শিবির নেতা গ্রেফতার
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
