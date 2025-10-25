X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
চাকরির নামে ফেসবুক ফাঁদ: কীভাবে চিনবেন প্রতারণা?

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৪আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৪
অনলাইনে চাকরির খোঁজ এখন সাধারণ বিষয়, আর সেই প্রবণতাকেই কাজে লাগাচ্ছে সাইবার প্রতারকরা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা সাবলাইম সিকিউরিটি জানিয়েছে, ফেসবুক ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে নতুন এক ধরনের প্রতারণা চালাচ্ছে হ্যাকাররা—যেখানে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফেসবুকের লগইন তথ্য চুরি করা হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম হ্যাকরেড–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতারকরা বিশ্বজুড়ে পরিচিত ব্র্যান্ড—যেমন অ্যামাজন, কেএফসি, রেড বুল ও ফেরারি—এর নামে নকল চাকরির বিজ্ঞাপন তৈরি করছে। এসব বিজ্ঞাপন দেখতে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য যে অনেক ব্যবহারকারী আসল মনে করে আবেদন করছেন। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি আসলে একটি ফিশিং কৌশল।

কিভাবে প্রতারণা চলছে

গবেষকদের তথ্যমতে, প্রথমে টার্গেট ব্যবহারকারীদের কাছে ইমেইলের মাধ্যমে ‘চাকরির প্রস্তাব’ পাঠানো হয়। এসব ইমেইলে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যা উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল দিয়ে তৈরি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইমেইলে থাকা লিংকে ক্লিক করলে ব্যবহারকারীকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি নকল ‘নিরাপত্তা যাচাই পেজে’, সেখান থেকে আবার রিডিরেক্ট করা হয় এমন এক ওয়েবসাইটে যা দেখতে হুবুহু জনপ্রিয় জব পোর্টালগুলোর মতো।

এরপর আবেদনকারীদের বলা হয়, ‘ফেসবুক বা ইমেইল দিয়ে লগইন করুন।’ কেউ ফেসবুক বিকল্পটি বেছে নিলে দেখা যায় একটি ‘লোডিং’ প্রগ্রেস বার যা কখনোই শেষ হয় না—কিন্তু এই সময়েই হ্যাকাররা গোপনে ব্যবহারকারীর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেয়।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এর আগেও একই কৌশল ব্যবহার করে মাইক্রোসফট ৩৬৫ ও গুগল ওয়ার্কস্পেস ব্যবহারকারীদের টার্গেট করা হয়েছিল। তখন ভুয়া ‘গুগল চাকরির বিজ্ঞাপন’ দেখিয়ে লগইন তথ্য চুরি করা হয়।

কিভাবে বাঁচবেন

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ—

# অপরিচিত বা সন্দেহজনক ইমেইলে চাকরির প্রস্তাব পেলে সরাসরি ক্লিক না করা;
# বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে যাচাই করা উচিত বিজ্ঞাপনটি সত্য কি না;
# ইমেইল প্রেরকের ঠিকানা ও ওয়েবসাইটের ইউআরএল ভালোভাবে মিলিয়ে দেখা জরুরি;
# আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখা। এতে লগইন তথ্য ফাঁস হলেও অ্যাকাউন্টে অননুমোদিত প্রবেশ ঠেকানো সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, অনলাইনে চাকরির প্রলোভন এখন প্রতারণার বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাই যেকোনও আকর্ষণীয় চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার আগে ‘যাচাই না করে বিশ্বাস নয়’ নীতিতে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

/ইএইচ/
বিষয়:
তথ্যপ্রযুক্তি
