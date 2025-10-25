হারানো রিল খুঁজে পাবেন এক ক্লিকেই, ইনস্টাগ্রামের নতুন ফিচার চালু

ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য এসেছে নতুন একটি সুবিধা—এখন থেকে দেখা রিলস সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে ‘ওয়াচ হিস্টোরি’ ফিচারের মাধ্যমে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি এক পোস্টে জানিয়েছেন, ‘অনেক সময় এমন হয়, কোনো ভিডিও দেখার পর আবার খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন এই ফিচারটি সেই সমস্যার সমাধান দেবে।’
ফিচারটি পাওয়া যাবে: সেটিংস > ইউর অ্যকটিভিটি > ওয়াচ হিস্টোরি — এই অপশনে গিয়ে ব্যবহারকারীরা তাদের দেখা রিলসগুলো দেখতে পারবেন।
ব্যবহারকারীরা এখন থেকে রিলসগুলোকে নতুন থেকে পুরোনো বা পুরোনো থেকে নতুন ক্রমে সাজিয়ে দেখতে পারবেন। এছাড়াও নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা অনুযায়ী ভিডিও খোঁজা যাবে। এমনকি এখন থেকে চাইলে নির্দিষ্ট কোনও অ্যাকাউন্টের পোস্ট করা রিলস ফিল্টার করে দেখাও সম্ভব।
অনেক সময় কোনও আকর্ষণীয় রিল দেখার পর ভুলবশত স্ক্রল বা রিফ্রেশ করলে তা হারিয়ে যায়। নতুন এই ‘ওয়াচ হিস্টোরি’ ফিচার ব্যবহারকারীদের সেই রিল সহজে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে।