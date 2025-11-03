X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
শেষ হলো বিশ্ব ইন্টারনেট অব থিংস এক্সপো-২০২৫

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩
ছবি: সিসিটিভি

চীনের চিয়াংসু প্রদেশের উসি শহরে সফলভাবে শেষ হয়েছে তিন দিনব্যাপী বিশ্ব ইন্টারনেট অব থিংস এক্সপো-২০২৫। রোববার শেষ হওয়া এবারের প্রদর্শনীতে দেখা গেছে শিল্প ও প্রযুক্তিতে নতুন উদ্ভাবনী দিকনির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

‘বুদ্ধিমান সেন্সিং, নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ও শিল্প ক্ষমতায়ন’ প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত এবারের এক্সপোতে অংশ নিয়েছিল ১৫টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৪০০ প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালি এবং সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন সংস্থা। 

প্রদর্শনীর বিভিন্ন সেশনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তারা অংশ নেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্যাটেলাইটভিত্তিক আইওটি প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন তারা। 

২০১৬ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই এক্সপো। এটি এখন বিশ্বের অন্যতম বড় ও প্রভাবশালী আইওটি প্রদর্শনী। গত ৯ বছরে এতে অংশ নিয়েছেন পাঁচ হাজারেরও বেশি বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তা।

এ পর্যন্ত এক্সপোর মাধ্যমে ৩০০টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ১৫ হাজার কোটি ইউয়ান।

সূত্র: সিএমজি

/ইএইচ/
বিষয়:
তথ্যপ্রযুক্তি
