X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৯
বৃষ্টি (ছবি: সাজ্জাদ হোসেন)

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি থেমে থেমে চলতে পারে আরও কয়েক দিন। হালকা বৃষ্টিতে শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকার আবহাওয়া বেশ ভালো।

আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও আশেপাশের এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং আশেপাশের এলাকায় আরও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
জলবায়ু পরিবর্তনবদলে যাচ্ছে বন্যার সময়, কৃষিতে বিরূপ প্রভাব
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে
নিম্নচাপের প্রভাবে রাজধানীতে মুষলধারে বৃষ্টি
সর্বশেষ খবর
ব্যাটে-বলে ব্যর্থ সাকিব, তাহিরের ঘূর্ণিতে হারলো অ্যান্টিগা
ব্যাটে-বলে ব্যর্থ সাকিব, তাহিরের ঘূর্ণিতে হারলো অ্যান্টিগা
ইউএনওর বাসভবনে হামলা মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার
ইউএনওর বাসভবনে হামলা মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার
প্রকাশ্যে রুমনের নতুন একক গান
প্রকাশ্যে রুমনের নতুন একক গান
ধৈর্য হারাচ্ছেন ট্রাম্প, আবারও রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি
ধৈর্য হারাচ্ছেন ট্রাম্প, আবারও রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি
সর্বাধিক পঠিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media